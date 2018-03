Máquinas e equipamentos lideram como causas de acidentes de trabalho

O Ministério Público do Trabalho (MPT) divulga, nesta segunda-feira (5), a atualização, com dados de 2017, sobre acidentes de trabalho no Brasil e as implicações disso nas áreas de saúde e economia do país. Os dados revelam que o principal agente causador de acidentes de trabalho no Brasil, são máquinas e equipamentos, e atingem normalmente os trabalhadores de menor remuneração. Por isso, o MPT apresentará, durante a solenidade, uma nota técnica a respeito da Norma Regulamentadora 12, que fixa regras sobre segurança no trabalho no uso de máquinas e equipamentos.

Também serão divulgados os dados sobre mortes, afastamentos médicos, pensões, que provocam impactos na Previdência Social, e foram extraídos do Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho desenvolvido pelo MPT e pela Organização Internacional do Trabalho (OIT). A estimativa é de um impacto de mais de 25,4 bilhões na Previdência Social nos últimos seis anos.

A divulgação acontecerá às 10 horas, na sede da Procuradoria-Geral do Trabalho (PGT), em Brasília