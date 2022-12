Divulgação/assessoria de imprensa

Quando o assunto é Natal e confraternizações de fim de ano, um dos momentos mais esperados entre famílias e amigos é a ceia. Sinônimo de fartura, desde as toalhas coloridas, frutas que remetem à época, assados e pratos clássicos são presença confirmada nas festas de fim de ano. Na pegada da gastronomia natalina, quem possui intolerância alimentar ou opta pela dieta vegana ou vegetariana, merece uma ceia tão saborosa e festiva quanto. Especialista em Nutrição do Centro Universitário de Brasília – CEUB, Paloma Popov destaca que toda ceia pode e deve ser inclusiva, com opções para todos os públicos.

“As comemorações de Natal e festas em geral exigem de quem tem condição alimentar diferenciada atenção na forma de preparo dos alimentos. Essas pessoas devem ajustar sua refeição”, indica a especialista. Paloma destaca que existem diversas alternativas de ingredientes e preparo. A nutricionista indica a criatividade como ponto alto para esse fim de ano, com opções de saladas, pães sem glúten, queijos, leites e derivados sem lactose para compor belas receitas. A ceia de Natal, em geral, não contém preparos com glúten e lactose. O que acaba surpreendendo são as sobremesas, entradas, o clássico panetone, alem das famosas rabanadas, sempre presentes na ceia de Natal e Ano Novo. A especialista em nutrição sugere alternativas fáceis de serem preparadas.

“Podemos pensar em saladas com um teor nutritivo importante para não faltem nutrientes para esses pacientes. Pensando em usar extratos vegetais para substituição do leite e seus derivados, temos leite de coco, amêndoas, arroz, ou próprio leite de soja”, sugere. No caso do público vegano, a professora indica o uso de proteínas de origem vegetal, tanto nas leguminosas, onde com o grupo dos feijões, lentilha, ervilha, soja, grão de bico e proteínas presentes nos cereais, que é o grupo do arroz, milho, cevada, centeio, trigo e aveia. “A ideia é o vegano substituir o consumo dessas proteínas com esses grupos alimentares”, explica.

Quando o assunto é dica de receita, Paloma revela algumas preparações, entre elas um quibe feito com trigo para quibe, em que se pode usar cenoura, abobrinha ou abóbora. Pode-se utilizar até o tofu, que é o queijo de soja, para a montagem desse quibe. Também são muito interessantes saladas à base de grão de bico, de lentilha, de feijão branco. Sao saladas frias, ricas, apetitosas e coloridas.

Outra alternativa para festas é o “Escondidinho” com proteína de soja texturizada, que pode ser coberto com purê de batata, de aipim ou de batata baroa. Para substituir os assados, a dica da especialista é o hambúrguer de grão-de-bico ou hambúrguer de soja. De entrada, o snack de grão-de-bico é a indicação. “O que sempre tem que se levar em consideração é a criatividade. Dá para fazer pratos e cardápios bem elaborados e atender todos os grupos que estarão presente”, arremata.

Confira uma receita exclusiva desenvolvida pelos alunos de Nutrição do CEUB:

Tabule de quinoa, lentilha, damasco e hortelã

Ingredientes:

200g de quinoa;

150g de lentilha Seca;

100g de damasco seco em cubos;

100g de rabanete;

30g de folhas de hortelã fatiadas;

Suco de 3 limões;

50ml de Azeite extravirgem;

50g de nozes picadas;

Sal e pimenta a gosto;

Modo de preparo

• Cozinhe a quinoa e a lentilha separadamente em água fervente com sal e reserve;

• Junte a quinoa, a lentilha, o rabanete, o damasco, a hortelã, o suco de Limão, o azeite e misture tudo, acertando o sal e a pimenta;

• Acrescente as nozes picadas e sirva.