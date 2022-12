Velar 2023 começa a ser vendido no Brasil em três versões (Divulgação)

A Land Rover continua eletrificando seus veículos no Brasil e a marca britânica lança a linha 2023 do Range Rover Velar com três versões, com uma inédita opção híbrida plug-in.

O utilitário esportivo passa a ser vendido com a versão PHEV plug-in, com as baterias de íons de lítio de 17,1 kWh para mover o motor elétrico podem ser carregadas em até três horas em carregadores do tipo Wallbox, de 7 kW. Esse novo conjunto combina o elétrico com o 2.0 litros a gasolina para gerar 404 cv de potência e 65,2 kgfm de torque combinados. O Velar 2023 nesta configiração híbrida plug-in faz o 0 a 100 km/h em 5,4 segundos e é capaz de rodar até 53 Km em modo puramente elétrico (ciclo WLTP).

O consumo pode chegar a impressionantes 45 km/l. A topo de linha do SUV mantém a tecnologia híbrida leve (MHEV), com o motor turbo 3.0 de seis cilindros da linha Ingenium e a unidade elétrica nas funções de gerador. São 340 cv de potência e 48,9 kgfm de torque máximo. Além da motorização híbrida plug-in, o Range Rover Velar 2023 traz o sistema InControl Telematics em conjunto com o sistema multimídia Pivi Pro.

O dispositivo oferece assistência rodoviária e serviços de emergência por meio de botões na cabine. O Velar 2023 vem equipado com o pacote de auxílio à condução, que inclui controle de cruzeiro adaptativo, frenagem autônoma de emergência, monitoramento de tráfego traseiro e câmera 360 graus. Head-up display, teto panorâmico, bancos e volante com ajustes elétricos, revestimento com couro granulado e perfurado, abertura elétrica da tampa do porta-malas também estão entre os equipamentos.

Os preços do Range Rover Velar 2023

R-Dynamic S P404 (PHEV): R$ 624.900

R-Dynamic HSE P404 (PHEV): R$ 653.150

R-Dynamic HSE P340 (MHEV) 3.0: R$ 681.950