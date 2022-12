Bissoli (Crédito: Valquir Aureliano)

O Goiás está tentando a contratação do centroavante Guilherme Bissoli, 24 anos, que pertence ao Athletico Paranaense. O jogador foi o artilheiro do Avaí no Campeonato Brasileiro de 2022, com 14 gols em 32 jogos, atuando por empréstimo. Ele tem vínculo com o clube paranaense até o fim de 2023.

O Athletico não tem interesse na utilização de Bissoli na temporada 2023. O Vasco chegou a sondar a situação do jogador, mas desistiu após o técnico Maurício Barbieri descartar o centroavante. Em setembro, o Al-Ahly, do Egito, chegou a estudar a contratação do atacante, mas as negociações não evoluíram e, por enquanto, não estão totalmente encerradas.

Agora, o Goiás entrou na disputa pelo jogador. A negociação, porém, não será fácil. O Athletico pretende vender o atacante.

O clube de Goiânia já levou dois zagueiros do clube paranaense (Lucas Halter e Edu) para 2023, ambos por empréstimo.

BISSOLI

Revelado na base do São Paulo, o centroavante chegou ao Athletico no início de 2020, emprestado pelo Fernando de la Mora, do Paraguai. Naquele ano, o jogador terminou como artilheiro do clube paranaense na temporada, com nove gols em 31 jogos (apenas 17 como titular), empatado com o meia-ponta Nikão (9 gols em 38 jogos). Em 2022, Bissoli também teve a melhor média de gols do time, com um gol a cada 171 minutos em campo. No fim de 2022, o Athletico adquiriu o jogador em definitivo. Os valores não foram divulgados.

EMPRÉSTIMOS

Em 2021, Bissoli foi emprestado para o Cruzeiro para a disputa da Série B. Ficou apenas no 1º turno – um gol em oito jogos. Retornou ao Athletico para atuar no Brasileirão (3 gols em 21 jogos) e na conquista da Copa Sul-Americana (2 gols em 3 jogos).

Em 2022, o centroavante foi pouco aproveitado no Paranaense (2 jogos como titular, 4 como substituto e nenhum gol). Em seguida, acabou emprestado para o Avaí. No clube catarinense, foi o artilheiro da equipe no Brasileirão, com 14 gols em 32 jogos. Dos 14 gols, nove foram em penalidades. Ele converteu 100% das cobranças de pênalti.

O MERCADO DO ATHLETICO PARA 2023

POSSÍVEIS REFORÇOS

Lateral-direito: Madson (Santos)

Ponta: Mendoza (Ceará)

Meia-ponta: Gino Infantino (Rosario Central)

REFORÇOS

Centroavante: Arriagada (Colo-Colo-CHI)

VOLTAM DE EMPRÉSTIMO

Zagueiro: Zé Ivaldo (Cruzeiro) e Luan Patrick (América-MG)

Volante: Pablo Siles (Cruzeiro)

Meia: Denner (Sport) e Bruno Leite (Botafogo)

Ponta: Yago (Guarani), Jaderson (Sport), Fabinho (CRB), Jajá (Cruzeiro), Daniel Cruz (Botafogo), John Mercado (CSA) e Kleiton (Tombense)

Centroavante: Mingotti (Mirassol) e Jonathan (Chapecoense)

JÁ DEIXARAM O CLUBE

Goleiro: Anderson (Cruzeiro)

Zagueiro: Walber* (ABC)

Lateral-direito: Orejuela (São Paulo) e Dani Bolt* (Juventude)

Lateral-esquerdo: Nicolas (América-MG)

Volante: Matheus Fernandes (Bragantino) e Léo Gomes* (Vitória)

Meia: Marlos (sem clube)

Ponta: Kleiton* (Chapecoense), Paulo Victor* (Ituano) e Daniel Cruz* (Juventude)

Centroavante: Mingotti* (Operário)

*Emprestados pelo Athletico para outros clubes

PODEM SER NEGOCIADOS

Goleiro: Bento (mercado europeu)

Zagueiro: Pedro Henrique (Vasco), Luan Patrick (Bologna ou Fiorentina), Lucas Halter* (Goiás) e Edu* (Goiás)

Volante: Christian* (Cruzeiro) e Pablo Silas* (Sport)

Meia: Terans (Vasco ou Flamengo) e Denner (CRB)

Ponta: Vitinho (Benfica, Sevilla ou Ajax), Julimar* (Náutico), Fabinho* (CRB), Yago* (Vila Nova)

Centroavante: Bissoli (Al-Ahly-EGI)

*Possíveis empréstimos do Athletico para outros clubes

SEGUEM EMPRESTADOS ATÉ 2023

Zagueiro: Felipe Aguilar (Lanús-ARG)

Meia: João Pedro Moura (Pafos-CHIPRE)

Centroavante: Matheus Babi (Santa Clara-POR)