A três meses do fim do ano, Natal já dá as caras em Curitiba

Ana Ehlert

Pinheiros, bolas, guirlandas de Natal e panetones já chegaram às prateleiras do comércio especializado de Curitiba. Nas padarias e casas especializadas, as encomendas já estão abertas e nos supermercados da cidade, já é possível ver os primeiros exemplares das fornadas, caso das lojas Condor e Muffato, da região do Juvevê e Centro Cívico.

As lojas de decoração já estão montadas em vários shoppings da cidade. A três meses da data, os produtos já chegaram ao shopping Palladium desde o dia 16 de setembro, no Shopping Curitiba desde o dia 20 e em breve estarão presentes no ParkShop Barigui. No Shopping Curitiba, a loja Noel Decorações, conta com mais de 1.200 opções de produtos e enfeites, e funciona no Piso L1.

“A ideia é sempre ir repondo os produtos, de modo que, sempre tenha uma novidade”, conta a gerente comercial da rede de lojas Noel Decorações, Solange Silva. Árvores de Natal, dos mais diversos tamanhos, pisca-piscas, papais-noéis, renas, presépios e guirlandas são alguns dos produtos que os clientes podem encontrar na loja, com preços a partir de R$ 6,90.

Além dos objetos de decoração clássica, tendências em 2018 também farão parte dos itens da loja, como flores com cores e texturas diferenciadas, bolas com pedrarias e uma gama de cores charmosas, como por exemplo, ocre, champanhe, platinum e rosê.

Reserva em hotel

Outro setor que já se movimenta com vistas ao Natal é a rede hoteleira da Capital. O Mabu Curitiba Business e Mabu Curitiba Express têm diversos espaços (área externa e interna) e opções de cardápios para as festas de confraternização de fim de ano de empresas e as reservas para locação de espaço para as confraternizações já estão disponíveis .

Programação de fim de ano da cidade tem início no dia 22 de novembro

A segunda edição do Luz dos Pinhais - Natal de Curitiba, está amrcado para ter início no dia 22 de novembro de 2018, e se estende até 6 de janeiro de 2019. A primeira edição do Luz dos Pinhais - Natal de Curitiba ocorreu entre 22 de novembro de 2017 e 6 de janeiro de 2018 e teve espetáculos, apresentações e atividades diárias gratuitas por toda a capital paranaense.

E neste ano não vai ser diferente. Organizado pela Prefeitura de Curitiba, a cidade deve ganhar cores, shows e muitas outras atrações para comemorar o fim de ano.

“O Natal é um momento importante para o fomento do turismo local”, avalia a presidente do Instituto Municipal de Turismo, Tatiana Turra. Segundo ela, no ano passado, 20% das pessoas que participaram da programação eram turistas. “E entre os turistas, 38% vieram para a cidade, principalmente, para assistir aos espetáculos do Luz dos Pinhais - Natal de Curitiba.”