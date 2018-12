Ana Hickmann diz que está sendo perseguida por uma mulher

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A apresentadora da Record Ana Hickmann, 37, mais uma vez está sendo perseguida na internet. Desta vez por uma mulher. Em desabafo no Instagram, a modelo revelou que uma pessoa tem atingido ela e sua família com injúrias e xingamentos.

Na postagem, em forma de vídeo, Ana conta que está "apavorada" com a perseguição e que "não vai tolerar mais um psicopata". "Mais uma vez estou sendo perseguida, uma maluca que começou com mensagens nas rede sociais tentando me atingir, ofendendo, falando absurdos. Quando não dei corda ela foi para cima de pessoas próximas e está pegando pesado", publicou.

Ela continuou: "É o mesmo perfil de pessoa do rapaz que quase tirou a minha vida, atacou minha família. Eu não vou mais viver com medo. Tenho medo disso, sim. Se ela queria atenção, conseguiu, me deixou apavorada. Assim como o outro maluco, não vou tolerar outro psicopata", completou.

O homem a que ela se refere foi um que se dizia fã e que entrou no hotel em que ela e sua família estavam hospedados, em 2016, em Belo Horizonte (MG). O rapaz acabou morto pelo cunhado de Ana após o bandido balear a assessora da apresentadora.

De acordo com a assessoria de imprensa de Ana, "o caso está com o jurídico e ele tomará as devidas providências". No vídeo, Ana reforçou que pretende tomar atitudes quanto ao caso.