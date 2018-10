China inaugura ponte com 55 km de extensão, a maior do mundo em mar aberto

Da Redação Bem Paraná com sites

O presidente da China, Xi Jinping, inaugurou nesta terça-feira (23) a ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, que integra as ilhas ao continente e que tem 55 quilômetros de exrtensão, sendo a maior ponte em mar aberto do mundo. O custo estimado é de US$ 15 bilhões. O projeto teve dois anos de atraso.

Além de integrar as ex-colônias ocidentais, a ponte também pretende impulsionar o delta do Rio das Pérolas em um grande centro tecnológico.

A inauguração da ponte teve solenidade oficial com o presidente Jinping e também queima de fogos. Na prática, a ponte já está em uso desde o mês passado.

Como comparação, a mais famosa ponte marítima brasileira, a Rio-Niterói, tem 13,2 km de extensão, quase quatro vezes menor.