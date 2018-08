Com R$ 13,4 milhões, Ratinho Jr é o candidato ao governo mais rico; Cida fica mais 'pobre'

Redação Bem Paraná

Dos seis candidatos ao governo do Paraná com registros já oficializados junto à Justiça Eleitoral, o deputado estadual Ratinho Júnior (PSD) foi o que declarou o maior patrimônio. Já a governadora Cida Borghetti (PP) declarou ter menos bens e recursos este ano do que tinha em 2014, quando concorreu e se elegeu vice-governadora na chapa de Beto Richa (PSDB).

Segundo os dados do candidato do PSD entregues ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ele têm hoje um patrimônio de R$ 13,4 milhões, contra R$ 7,9 milhões declarados nas eleições de 2014, um aumento de 68,5%.

A maior parte se refere a “quotas ou quinhões de capital” (R$ 5.623.467,00) e a “crédito decorrente de empréstimo” (R$ 3.635.238,81).

