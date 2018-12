Com três gols e show de Messi, Barcelona atropela Levante no Espanhol

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Três gols e uma assistência de Lionel Messi permitiram ao Barcelona manter o favoritismo e atropelar por 5 a 0 o Levante, em Valência, neste domingo (16), pelo Campeonato Espanhol. O show do argentino foi complementado por Luis Suárez, que abriu o placar ainda no primeiro tempo, e Gerard Piqué, que marcou o quinto no final.

Após vinte minutos de bom desempenho do Levante, o Barcelona se encontrou em campo. O placar começou a ser construído por Suárez ao aproveitar, aos 35min, bela jogada de Messi para balançar as redes pela primeira vez. A partir daí, solto e com liberdade, Messi foi empilhando bolas na meta do Levante, deixando atônita a torcida da casa.

Contando com a postura agressiva do Levante, que não se fechou atrás como geralmente fazem as equipes que enfrentam o Barcelona, o ataque catalão aproveitou os espaços e as falhas cometidas pela defesa do time da casa. Messi mostrou sua versatilidade e marcou gol de maneiras diferentes: completando cruzamento na área, arrancando em profundidade e tocando com precisão no canto do goleiro.

Com 4 a 0 no placar, o Barcelona levou a partida em ritmo de treino e tudo ficou ainda mais fácil quando o uruguaio Cabaco foi expulso, após entrada violenta sobre Dembelé. Piqué aumentou a goleada no final, se valendo da desorganização tática do Levante após a expulsão.

A vitória levou os catalães aos 34 pontos, na liderança do Espanhol, três a mais que o Sevilla e o Atlético de Madri. O Real Madrid vem em quarto com 29. Já o Levante permanece com 22 pontos, na oitava posição.

Em outros resultados do dia, o Sevilla bateu o Getafe por 2 a 0, o Betis venceu o Espanyol por 3 a 1, enquanto Huesca e Villarreal empataram por 2 a 2.