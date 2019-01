Começa a Mostra do Circuito de Arte Contemporânea de Curitiba

Será aberta amanhã, no Portão Cultural, a Mostra do Circuito de Arte Contemporânea de Curitiba, que apresenta, de forma independente, 107 artistas visuais de todo o território nacional. A exposição fornece um recorte da produção brasileira atual com nomes inéditos na capital paranaense.

A curadoria, que recebeu centenas de inscritos, selecionou 107 obras na tentativa de construir um retrato instantâneo do que vem sendo feito pelo Brasil. Muitos já tem passagem por museus e galerias de renome nacional e mundial, mas nem todos com passagem por Curitiba. Há ainda aqueles estreiam nacionalmente na apresentação de seus trabalhos inéditos também em seus respectivos estados, demonstrando o quanto a produção brasileira é farta e plural.

Serviço

Mostra do Circuito de Arte Contemporânea de Curitiba

Onde: Museu Municipal de Arte / Portão Cultural (Av. República Argentina, 3430, Curitiba)

Quando: Sábado (26), às 17 horas

Quanto: grátis