Curitiba ganha primeiro centro de tecnologia para pesquisa de carros elétricos

Da Redação Bem Paraná

Com exposição de carros — um buggy, um kart e um caminhão elétrico — e a presença dos principais players nacionais em eletromobilidade, o Senai no Paraná, com apoio do BNDES, realizou, na semana passada, o lançamento do Centro de Tecnologia de Veículos Híbridos e Elétricos em Curitiba. Com a presença de representantes de grandes montadoras instaladas no Brasil, o evento aconteceu no Campus da Indústria durante a programação do Encontro de Inovação em Eletromobilidade, que também apresentou painéis e palestras para discutir o tema e promover o engajamento sobre o assunto.

O novo Centro de Tecnologia vai contar com oito laboratórios modernos, equipados com máquinas de última geração, Espaço Maker e 13 salas que receberão aulas teóricas. Foram investidos recursos em tecnologia de ponta, que serão voltados para atuação no desenvolvimento de baterias, utilizando simuladores e sistemas de dados veiculares on road.