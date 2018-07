Curitibana se destaca no universo Marvel

Redação Bem Paraná, com assessoria

Quem prestar atenção nos créditos finais da superprodução da Marvel Studios "Homem-Formiga e a Vespa", que acaba de estrear mundialmente, vai encontrar na equipe de direção de arte o nome de uma legítima curitibana, Daniela Medeiros, que assina a função de set designer do filme. Formada em arquitetura e design, Daniela concluiu o Curso de Cinema do Centro Europeu, uma das principais escolas de profissões do país, e foi para Los Angeles estudar Production Design no prestigioso American Film Institute, ingressando em seguida na indústria cinematográfica. Ela integra também a equipe de arte de outras importantes produções de Hollywood já lançadas, como "Thor: Ragnarok", e de filmes que vão estrear em 2019, como "Godzilla: King of Monsters", da Warner Brothers, e o novo filme de Ang Lee, diretor vencedor de vários Oscars.