Destaques da programação (de 26 de janeiro a 1º de fevereiro)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para a semana na TV aberta*:

- SÁBADO, 26

Globo, 00h26 (de domingo)

ALIANÇA DO CRIME

Título original: Black Mass

Produção: EUA, 2015

Direção: Scott Cooper

Elenco: Johnny Depp, Benedict Cumberbatch, Joel Edgerton, Dakota Johnson

Whitey Bulger (Johnny Depp), irmão de um senador dos EUA, foi um dos criminosos mais famosos da história do sul de Boston. Ele começou a trabalhar como informante do FBI para derrubar uma família de mafiosos, mas foi traído pela agência, tornando-se um dos homens mais procurados do país. Baseado em uma história real.

- DOMINGO, 27

Band, 22h30

O REI DAS ARMAS

Título original: Gun

Produção: EUA, 2010

Direção: Jessy Terrero

Elenco: Curtis ’50 Cent’ Jackson, Malik Barnhardt, Christa Campbell

Rich (Curtis ’50 Cent’ Jackson), ambicioso em crescer nos negócios, enxerga no tráfico de armas uma oportunidade para construir seu império. Um antigo amigo, recentemente libertado da prisão, o ajudará nas novas negociações, além de colocar em dúvida a relação de lealdade e os limites da violência.

- SEGUNDA, 28

Globo, 22h45

JACK REACHER: SEM RETORNO

Título original: Jack Reacher: Never Go Back

Produção: EUA, 2016

Direção: Edward Zwick

Elenco: Tom Cruise, Cobie Smulders, Robert Knepper, Aldis Hodge

Jack Reacher (Tom Cruise) retorna à base militar onde serviu na Virgínia e pretende levar uma major local, Susan Turner (Cobie Smulders), para jantar. Só que, logo ao chegar, descobre que ela está presa, acusada de ter vazado informações confidenciais do exército. Estranhando a situação, Reacher resolve iniciar uma investigação por conta própria e logo descobre que o caso é bem mais pessoal do que imaginava.

- TERÇA, 29

SBT, 23h15

ASSASSINOS SUBSTITUTOS

Título original: The Replacement Killers

Produção: EUA, 1998

Direção: Antoine Fuqua

Elenco: Chow Yun-Fat, Kenneth Tsang, Michael Rooker, Mira Sorvino, Danny Trejo

O assassino de aluguel John Lee (Chow Yun-Fat) é procurado pelo chefe da máfia de Chinatown, Terence Wei (Kenneth Tsang), para matar o filho de um policial. Lee tem o garoto à vista, mas sua consciência evita que o mate. Com receio que Wei irá atrás de sua família na China, Lee procura por uma falsificadora para tirar um passaporte.

- QUARTA, 30

Globo, 23h

FALA SÉRIO, MÃE!

Título original: Fala sério, mãe!

Produção: Brasil, 2017

Direção: Pedro Vasconcelos

Elenco: Ingrid Guimarães, Marcelo Laham, Larissa Manoela, Cristina Pereira

ngela Cristina (Ingrid Guimarães), mãe da adolescente Maria de Lourdes (Larissa Manoela), precisa lidar com uma das fases mais complicadas da vida de sua filha. Ela vive uma montanha-russa de emoções, com medos, frustrações e um caminhão de queixas para descarregar. Por outro lado, Malu, como prefere ser chamada, também tem suas insatisfações - sofre com os cuidados excessivos e com o jeito conservador da mãe.

- QUINTA, 31

Globo, 1h19 (de sexta)

BAD ASS 2: AÇÃO EM DOBRO

Título original: Bad Ass 2: Bad Asses

Produção: EUA, 2014

Direção: Craig Moss

Elenco: Danny Trejo, Charlie Carver, Andrew Divoff, Danny Glover, Jonathan Lipnicki, Jacqueline Obradors

O veterano de guerra Frank Vega (Danny Trejo) dirige um centro comunitário em Los Angeles, onde treina jovens boxeadores para sobreviver dentro e fora do ringue. Quando um de seus alunos aparece morto, ele se junta a seu velho amigo, Bernie (Danny Glover), para fazer justiça com as próprias mãos.

- SEXTA, 1/2

SBT, 23h15

SWINDLE

Título original: Swindle

Produção: EUA, 2013

Direção: Jonathan Judge

Elenco: Noah Crawford, Chris O'Neal, Ariana Grande, Jennette McCurdy, Noah Munck, Ciara Bravo, Fred Ewanuick

Griffin (Noah Crawford) vende um cartão de beisebol por 300 dólares para ajudar o amigo Ben (Chris O'Neal). Após a venda, eles descobrem que foram enganados pelo comprador, já que o cartão vale mais de um milhão de dólares. Agora, eles precisam bolar um plano para recuperar o objeto valioso.

*Programação fornecida pelas emissoras, sujeita a alterações.