Detran-PR, PMPR e PRF vão trabalhar integrados no Paraná

A Diretoria-geral do Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR) reuniu-se nesta terça-feira (22) com representantes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Militar do Paraná (PMPR), na Academia Policial Militar do Guatupê, em São José dos Pinhais.

Os órgãos fiscalizadores de trânsito entraram em um acordo de trabalharem em conjunto, integrando os trabalhos e o setor de inteligência das polícias com o Detran-PR.

“Precisamos fazer uma parceria forte na área de Educação de Trânsito que será o foco principal do Detran-PR nesta gestão. Estamos abertos e à disposição de qualquer órgão para que possamos, cada vez mais, melhorar o trânsito nas ruas e estradas do nosso estado e país”, afirmou o diretor geral do Detran-PR, Cesar Kogut.

O diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Adriano Furtado, também afirma que o órgão quer caminhar no sentido da integração. “Temos que compartilhar o que a gente tem, a infraestrutura que nós temos. Estamos inteiramente à disposição”, diz.