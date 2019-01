Dez razões que fazem de Curitiba a cidade mais inteligente do Brasil

Redação Bem Paraná, com assessoria

Em 2018, a capital paranaense figurou no topo do ranking Connected Smart Cities, que lista as cidades mais inteligentes do Brasil. O estudo, que está em sua quarta edição, avalia 70 indicadores distribuídos nos eixos de mobilidade, urbanismo, meio ambiente, energia, tecnologia e inovação, economia, educação, saúde, segurança, empreendedorismo e governança.

Este foi o primeiro ano que Curitiba conquistou a liderança do estudo. Para Fabrício Zanini, diretor-presidente do Instituto das Cidades Inteligentes (ICI), organização responsável pelo desenvolvimento de soluções e sistemas para a cidade, o reconhecimento é a resposta pela gestão participativa do cidadão, com integração e facilidades para o acesso aos principais serviços públicos. “Curitiba tem investido para desenvolver o empreendedorismo, a tecnologia e a cidadania, tudo isso sem deixar de lado os cuidados com o meio ambiente”, comenta Zanini.

Mas quais são os pontos de destaque para que a capital paranaense tenha ultrapassado São Paulo no Connected Smart Cities? Confira dez motivos:

Central 156

Disponível 24 horas por dia, nos sete dias da semana, a Central 156 é o canal oficial de comunicação do cidadão com a Prefeitura de Curitiba. Online ou por telefone, é possível registrar demandas e solicitar informações sobre mais de 2,5 mil assuntos. A Central existe há 34 anos e, somente em 2018, contabilizou mais de 1,4 milhão de atendimentos (até novembro).

Vale do Pinhão

Considerado um ecossistema de inovação, o Vale do Pinhão promove ações para tornar Curitiba mais inteligente. São realizados eventos gratuitos com foco em empreendedorismo, economia criativa e tecnologia que impactam, mensalmente, em torno de 1.200 pessoas.

Saúde Já

Lançado em 2015 e integrado à solução de saúde do município, o aplicativo Saúde Já permite agendar de maneira remota o primeiro atendimento em uma Unidade Municipal de Saúde. No último ano, mais funcionalidades foram disponibilizadas: agendamento de consulta odontológica e acesso à carteira de vacinação.

Transporte público

O transporte público de Curitiba é referência há décadas pelos corredores exclusivos e integração de linhas nos terminais. Desde 2012, a capital começou a adotar unidades do Hibribus, ônibus que polui 90% menos do que os modelos convencionais.

Rua da Cidadania

As dez unidades da Rua da Cidadania funcionam como uma extensão da prefeitura nos bairros. Alguns serviços disponíveis são a emissão de documento de identificação e de carteira de trabalho, recarga de cartão transporte e até apoio para microempreendedor. Também oferecem cursos profissionalizantes e lojas, movimentando o comércio local.

Parques

Com 40 parques e bosques, Curitiba disponibiliza diversos espaços de lazer e cuidados com o meio ambiente por toda a cidade. O mais frequentado é o Barigüi, que possui mais de 1.400.000 m² e ajuda a preservar fundos de vale.

Tecnoparque

O Tecnoparque atrai empresas de base tecnológica à capital paranaense por meio de incentivos fiscais (como redução no Imposto Sobre Serviços – ISS) e oferta de mão de obra qualificada da cidade, que possui mais de 50 instituições de ensino superior. Atualmente, são 84 empresas enquadradas no programa para que desenvolvam projetos que envolvem inovação.

Incentivo ao microempreendedor

O Espaço do Empreendedor, localizado em algumas das Ruas da Cidadania, auxilia o microempreendedor na abertura de sua empresa e também no cumprimento das obrigações legais, como a Declaração Anual de Faturamento do Simples Nacional (DASN – SIMEI).

Soluções e sistemas de informação

Curitiba disponibiliza acesso a mais de 600 informações e serviços online, como certidão negativa de imóveis, IPTU, horários de ônibus, emissão da guia amarela, entre outros. Órgãos ligados à prefeitura também possuem seus próprios sites com serviços integrados, como o da Setran, relançado neste ano.

Nota Curitibana

O programa Nota Curitibana incentiva os cidadãos a inserirem o CPF em notas fiscais de serviços para o abatimento do valor do IPTU. Além disso, os participantes concorrem a sorteios de prêmios em dinheiro, sendo uma forma de estimular o recolhimento correto de impostos e ainda promover apoio ao terceiro setor, uma vez que entidades cadastradas na FAS também podem ser beneficiadas com premiações.