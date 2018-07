DJ Zullu se apresenta na Shed in Rio

Redação Bem Paraná, com assessoria

A Shed Western Bar Curitiba recebe mais uma edição da badalada Shed in Rio, com o clima do funk carioca para esquentar o mês de férias! Nesta quinta-feira (12) quem se apresenta na casa é o novo DJ da Anitta, Zullu.

O artista esteve com a cantora na apresentação histórica do Rock in Rio Lisboa e promete agitar a noite na capital paranaense. No dia, a sarradinha que leva o nome da festa Shed in Rio é em dobro, por R$15. Os ingressos para a festa custam R$25 unissex até 00h30, com nome na lista do evento do Facebook: http://www.facebook.com/events/625865861108655/.

O final de semana continua com as labels da casa. Sexta-feira (13), é a vez da festa Vem Meu Bem, com a banda Etanoix. O destaque fica por conta do open de batata frita do Burger King, no camarote Blue. Entradas por R$30 unissex até 00h30, com nome na lista do evento do Facebook: http://www.facebook.com/events/1880343045363408/. Já no sábado (14), a Shed recebe a label Loca Como Tu Madre, com os artistas Wesley e Henrique e Kaduká.

Reservas na Shed Western Bar Curitiba podem ser feitas pelos telefones (41) 3022-7700 ou (41) 99166-6677. Mais informações sobre a programação pelas redes sociais da Shed (Facebook e Instagram) ou nos eventos oficiais.

AGENDA:

12.07 | Quinta-feira | Shed in Rio

DJ Zullu

Tiago Murillo

R$25 unissex até 00h30, com nome na lista do evento do Facebook:

http://www.facebook.com/events/625865861108655/

13.07 | Sexta-feira | Vem Meu Bem

Etanoix

R$30 unissex, até 00h30, com nome na lista do evento do Facebook: http://www.facebook.com/events/1880343045363408/



14.07 | Sábado | Loca Como Tu Madre

Wesley e Henrique

Kaduká

R$30 unissex até 00h30



Agenda de 12 a 14 de julho da Shed Curitiba

Shed in Rio traz MC Zullu

Festa Vem Meu Bem acontece na sexta-feira (13)

Sobre Shed Western Bar Curitiba

A Shed Western Bar possui um conceito único e consolida-se como a balada premium sertaneja da capital paranaense. Desde 2014 no mercado curitibano, a marca que nasceu em Balneário Camboriú-SC combina alegria, sofisticação e boa música em um ambiente descontraído, frequentado por um público bonito, exigente e formador de opinião. A casa oferece shows semanais com os melhores artistas locais todas as quintas, sextas e sábados e promove apresentações dos mais renomados cantores nacionais da música country.

Serviço:

Shed Western Bar

Rua Bispo Dom José, 2258, Batel – Curitiba-PR

Quintas e Sextas das 23h às 05h e Sábados das 22h30 às 05h.

www.shedbar.com.br/curitiba

Facebook: www.facebook.com/shedbarcuritiba

Instagram: www.instagram/shedbarcuritiba