Flamengo tem oito jogadores com caxumba e pede final da Copa BR sub-17 em 2019

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um surto de caxumba segue causando problemas nas categorias de base do Flamengo. Oito jogadores já foram diagnosticados com a doença, e a diretoria solicitou novo adiamento da final da Copa do Brasil sub-17 contra o Fluminense. O Rubro-negro propôs que o jogo seja realizado apenas em 2019 e aguarda a resposta da CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

Pelas condições extremas, o Flamengo não viu alternativa no processo por conta da exposição de atletas e funcionários.

Anteriormente, a decisão estava marcada para terça-feira (11), no Maracanã. Como sete jogadores já estavam doentes, o Flamengo conseguiu adiar o confronto para a próxima sexta-feira (21), no mesmo local.

Porém, os doentes não estão plenamente recuperados e mais um atleta foi diagnosticado com caxumba: Yuri de Oliveira. Desta forma, seriam dez desfalques, já que Luís Gustavo e Gomes estão suspensos.

Por conta disso, o clube se vê sem condições de participar da partida e aguarda o posicionamento da entidade. O Fluminense segue em regime normal de treinamento e também espera pelos desdobramentos.