Flu vence, rebaixa América e vai para Sul-Americana

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense segue na elite do Campeonato Brasileiro. Neste domingo (2), na 38º e última rodada da competição, o time venceu o América-MG por 1 a 0 no Maracanã, voltou a vencer após oito jogos, escapou da queda e de quebra garantiu uma vaga na Copa Sul-Americana. Richard foi o autor do gol, mas foi Júlio César o grande herói da partida, com direito a defesa de pênalti.

Comandado pelo auxiliar Fábio Moreno, já que o técnico Marcelo Oliveira foi demitido na última quinta-feira, após a eliminação do para o Atlético-PR na semifinal da Sul-Americana, o Fluminense conseguiu cumprir seu objetivo. Escapou da queda, chegou a 45 pontos e terminou o torneio em 12º lugar.

Já o América-MG não teve tanta sorte. Com a derrota, somada à vitória da Chapecoense sobre o São Paulo, terminou a competição em 18º lugar, com 40 pontos, e vai voltar para a Série B no próximo ano. O time mineiro, que subiu após ser campeão da segunda divisão em 2017, vai junto com Paraná, Vitória e Sport.

Além do Fluminense, Corinthians, Bahia, Botafogo, Santos e Atlético-PR vão para a Sul-Americana. A equipe paranaense, finalista da Sul-Americana, ainda pode conquistar uma vaga na Libertadores caso seja campeão. Já para a Libertadores 2019 vão o campeão Palmeiras, Flamengo, Inter e Grêmio. São Paulo e Atlético-MG não conseguiram vaga direta na fase de grupos, mas vão disputar a fase conhecida como "pré-Libertadores".

FLUMINENSE

Júlio César, Igor Julião, Gum (Paulo Ricardo), Digão e Marlon; Airton (Dodi), Richard e Jadson; Marcos Júnior, Luciano e Kayke (Everaldo)

T.: Fábio Moreno

AMÉRICA-MG

João Ricardo; Aderlan, Matheus Ferraz, Paulão e Carlinhos; Zé Ricardo (Lincoln), Matheusinho (Carlos França) e Juninho; Marquinhos (Ademir), Rafael Moura e Luan.

T.: Givanildo Oliveira

Árbitro: Rafael Traci (PR)

Assistentes: Ivan Carlos Bohn e Rafael Trombeta (ambos do PR)

Público/Renda: 35.647 presentes e 34.870 pagantes/R$ 139.932,50

Cartões amarelos: Gum, Everaldo, Marcos Junior, Igor Julião, Carlinhos e Digão

Gols: Richard (FLU), aos 40 minutos do primeiro tempo.