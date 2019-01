Grêmio reforça o ataque e acerta contratação de Felipe Vizeu

Folhapress

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Felipe Vizeu reforçará o Grêmio em 2019. Depois de encaminhar acerto com a Udinese e o jogador, o clube gaúcho venceu os últimos trâmites burocráticos nesta quinta-feira (10). Agora, resta esperar a chegada do centroavante a Porto Alegre para assinatura do contrato.

Aos 21 anos, Vizeu desembarca no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira. À tarde, irá ao CT Presidente Luiz Carvalho para firmar vínculo de empréstimo até dezembro.

O Grêmio chegou a afirmar que havia desistido do negócio com a Udinese pelo jogador. Depois, acabou se acertando com o clube italiano e voltou a conversar com Felipe Vizeu. O acerto com todas as partes da operação ocorreu apenas na terça-feira à tarde.

A Udinese receberá valor do Grêmio pelo contrato de empréstimo. O documento tem opção de compra com valor estipulado, mas ainda não revelado pelas partes. Os salários de Vizeu serão pagos integralmente pelo clube gaúcho no período em Porto Alegre.

Formado nas categorias de base do Flamengo, Felipe Vizeu foi negociado com a Udinese por cerca de R$ 13 milhões. Sem conseguir atuar regularmente na Itália, ele recebeu sondagens para voltar ao Brasil e o Grêmio venceu a disputa com outros clubes.

Na Arena, Vizeu vai disputar posição com André e Jael. Os dois centroavantes revezaram o status de titular ao longo de 2018, mas ambos tiveram rendimento abaixo do esperado.