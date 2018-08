Novelas brasileiras aumentam em até 525% a busca por destinos retratados nas histórias

Redação Bem Paraná com assessoria

Novelas são muito fortes no imaginário dos brasileiros. De olho nisso, o KAYAK, maior ferramenta de planejamento de viagens do mundo, fez um levantamento para analisar o impacto das novelas na busca pelos destinos retratados. A análise apontou um aumento de até 525% na busca por cidades e países que foram palco de novelas nos últimos anos:

Impacto de novelas na busca pelos destinos retratados

Novela: Segundo Sol

Destino: Salvador

Aumento de buscas: + 112%

Novela: O Outro Lado do Paraíso

Destino: Tocantins

Aumento de buscas: + 80%

Novela: Totalmente Demais

Destino: Austrália

Aumento de buscas: + 19%

Novela: Império

Destino: Roraima

Aumento de buscas: + 525%

1. Segundo Sol – aumento de 112% nas buscas por Salvador

Ambientada em Salvador, Segundo Sol trata de personagens que buscam um recomeço, e explora temas característicos da Bahia, como axé e candomblé. 50 dias após sua estreia, as buscas por Salvador tinham aumentado 112% em relação aos 50 dias anteriores.

2. O Outro Lado do Paraíso – aumento de 80% nas buscas por Tocantins

O Outro Lado do Paraíso tem como cenário o estado do Tocantins. Além da capital, Palmas, há muitas cenas ambientadas Parque Estadual do Jalapão, principal ponto turístico do estado, um conjunto de chapadões, serras, cachoeiras, matas, dunas e rios. 50 dias após sua estreia, as buscas pelo Tocantins tinham aumentado 80% em relação aos 50 dias anteriores.

3. Totalmente Demais – aumento de 19% nas buscas pela Austrália

A Austrália foi palco dos primeiros episódios da novela Totalmente Demais, baseada na peça Pigmalião e na minissérie Sex Appeal, e que trata de temas como violência sexual e psicopatia. As buscas de brasileiros pela Austrália estavam 19% maiores nos 50 dias seguintes à estreia do que nos 50 anteriores, ainda que apenas um pequeno trecho da novela tenha sido ambientado lá.

4. Império – aumento de 525% nas buscas por Roraima

Império foi uma telenovela brasileira ambientada, em parte, no Monte Roraima, visitado por seu escritor. O enrendo trata de temas como ambição, enriquecimento e inveja e o cenário que serviu de pano de fundo para a trama conquistou o interesse dos brasileiros: 50 dias após a estreia, havia 525% mais buscas por Roraima do que nos 50 dias anteriores.

Também se inspirou por um destes destinos ou os de outras novelas e séries? Ative um alerta de preços para receber informações sobre a melhor data para comprar suas passagens!

Metodologia – Segundo sol

A pesquisa foi realizada em 05/07/2018 para buscas de voos no KAYAK Brasil. Todas as buscas foram feitas por usuários brasileiros por passagens de ida e volta na classe econômica saindo de todos os aeroportos do Brasil a Salvador, BA entre 24/03/2018 e 13/05/2018, 50 dias antes do início da novela, e entre 14/05/2018 e 04/07/2018, 50 dias depois do início da novela. O período das viagens considerado foi 01/06/2018 a 01/11/2018.

Metodologia – O Outro Lado do Paraíso

A pesquisa foi realizada em 11/07/2018 para buscas de voos no KAYAK Brasil. Todas as buscas foram feitas por usuários brasileiros por passagens de ida e volta na classe econômica saindo de todos os aeroportos do Brasil a todos os aeroportos de Tocantins entre 03 de setembro de 2017 a 23 de outubro de 2017 e 23 de outubro de 2017 a 13 de dezembro de 2017. O período das viagens considerado foi 01 de novembro de 2017 a 01 de abril de 2018.

Metodologia – Totalmente Demais

A pesquisa foi realizada em 11/07/2018 para buscas de voos no KAYAK Brasil. Todas as buscas foram feitas por usuários brasileiros por passagens de ida e volta na classe econômica saindo de todos os aeroportos do Brasil a todos os aeroportos da Austrália entre 19 de setembro de 2015 a 9 de novembro de 2015 e 9 de novembro de 2015 a 29 de dezembro de 2015. O período das viagens considerado foi 01 de dezembro de 2015 a 01 de maio de 2016.

Metodologia - Império

A pesquisa foi realizada em 11/07/2018 para buscas de voos no KAYAK Brasil. Todas as buscas foram feitas por usuários brasileiros por passagens de ida e volta na classe econômica saindo de todos os aeroportos do Brasil a todos os aeroportos de Roraima entre 31 de maio de 2014 a 21 de julho de 2014 com 21 de julho de 2014 a 11 de setembro de 2014. O período das viagens considerado foi 01 de julho de 2014 a 01 de dezembro de 2014.

Sobre o KAYAK

O KAYAK ajuda milhões de viajantes pelo mundo a tomarem decisões confiantes de viagem. Principal buscador de viagem do mundo, o KAYAK pesquisa outros sites para mostrar aos viajantes as informações de que precisam para encontrar os melhores voos, hotéis, carros de aluguel e pacotes de viagem. O KAYAK é uma subsidiária de gestão independente da Booking Holdings Inc (NASDAQ: BKNG). Para mais informações, visite www.KAYAK.com.br.

Site: http://www.kayak.com.br

Blog: http://www.kayak.com.br/news/

Instagram: https://www.instagram.com/kayak_br/

Facebook: https://www.facebook.com/kayak.brazil

Youtube: http://www.youtube.com/channel/UC9YU7D-Wac7rDciaQ7LeptQ

Para baixar o aplicativo: http://www.kayak.com.br/mobile