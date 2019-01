Silvio Rauth Filho

O Paraná Clube anunciou o 13º reforço para a temporada 2019. O nome da vez é o volante Jeferson Lima, 21 anos, revelado na base do São Paulo. Ele estava no Internacional desde 2017, mas só atuou uma vez pela equipe principal. Em 2018, disputou 25 partidas pelo time sub-23 do clube gaúcho.

O contrato com o Paraná é de empréstimo, por um ano.

O jogador explicou seu estilo de jogo. "Volante de marcação, mas que joga, que tem qualidade técnica para dar início às jogadas”, afirmou, para o site oficial do Paraná. “Comecei no Criciúma e de lá fui para o Rio Claro. Consegui destaque na Copinha e fui para o São Paulo. De lá para o Inter e, agora, espero ser feliz aqui no Paraná”, contou.

Antes o Paraná confirmou outros 12 jogadores (veja a lista abaixo). E ainda pode trazer mais cinco reforços nos próximos dias.

REFORÇOS CONFIRMADOS

Filipe (gol, Santos)

Matheus Lopes (zag, CSA)

Fernando Timbó (zag, Paysandu)

Eduardo Bauermann (zag, Figueirense)

Rodolfo (zag, Joinville)

Éder Sciola (lat-dir, Brasil-RS)

Sueliton (lat-dir, Criciúma)

Jeferson Lima (vol, Internacional)

Alejandro Márquez (vol, O'Higgins-CHI)

Kadu (vol, Joinville)

Itaqui (mei, Brasil-RS)

Higor Leite (mei, Londrina)

Jenison (ata, Cuiabá)

POSSÍVEIS REFORÇOS

Guilherme Santos (lat-esq, Paysandu)

Fernando Neto (mei, Fluminense)

Cléo (ata, sem clube)

Maicosuel (mei, São Paulo)

Dagoberto (ata, Londrina)

DEIXARAM O CLUBE

Alex Santana (vol, Botafogo)

Guilherme Biteco (mei, São Caetano)

Silvinho (ata, Albirex Niigata-JAP)

Júnior (lat-dir, CRB)

Torito Gonzalez (vol)

Cleber Reis (zag, Santos)

Rayan (zag)

Cristovam (lat-dir, Ceará)

Vítor Feijão (ata, Ceará)

Charles (zag, Ceará)

Caio Henrique (vol, Fluminense)

Mansur (lat, Atlético-MG)

Diego Tavares (lat-dir, Fortaleza)

Alemão Júnior (ata, Ituano)

Carlos (ata, Atlético-MG)

Grampola (ata, Joinville)

Igor (lat-esq, CRB, Ceará)

Nadson (mei, Botafogo)

David Rambo (gol, Inter de Lages)

PODEM SAIR

Richard (gol, Fluminense)

Jhonny Lucas (vol, Atl. de Madrid-ESP, Vasco, Fenerbahce)

VOLTAM DE EMPRÉSTIMO

Luiz Otávio (vol, CRB)

Minho (ata, Fortaleza)