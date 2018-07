Quarteto de cordas promove concertos abertos ao público em Curitiba

Redação Bem Paraná, com assessoria

Entre os dias 21 de julho e 4 de agosto o quarteto de cordas Menzel dará início a uma série de seis apresentações gratuitas do concerto “Tradição Clássica e Romantismo Brasileiro” em diferentes locais na Grande Curitiba. Com um repertório baseado na tradição clássica dos quartetos de cordas e no romantismo brasileiro, o conjunto é formado por músicos do Quarteto da Universidade Federal do Paraná (UFPR).

Os concertos serão realizados nos seguintes lugares: em Curitiba no Paço da Liberdade (21/07), Departamento de Artes da UFPR (01/08) e Capela da Reitoria (03/08); em São José dos Pinhais no Teatro da Música (28/07); em Araucária, no Teatro da Praça (29/07) e em Piraquara, no Teatro Municipal Heloina Ribeiro de Souza (04/08). O projeto tem o suporte da Lei Municipal de Incentivo à Cultura e, além dos espetáculos, envolverá workshops realizados em escolas públicas para promover concertos didáticos para as crianças no segundo semestre.

O quarteto Menzel é composto por Rafael Ferronato (professor de música no Departamento de Artes da UFPR) e Dhiego Lima (spalla da Orquestra Filarmônica da UFPR) nos violinos, Fabiane Nishimori Ferronato (chefe de naipes de violas da Orquestra Filarmônica da UFPR) na viola e Shante Cabral (membro do Quarteto Cello Folia) no violoncelo. O grupo foi formado em 2014 e tem realizado diversos concertos e participações em eventos. Integram o repertório do conjunto algumas obras do compositor austríaco Joseph Haydn e do regente brasileiro Alberto Nepomuceno.

Criação do projeto

A idéia de realizar as apresentações surgiu da vontade do quarteto em tornar a música erudita mais acessível. “Com os concertos formais na região metropolitana, esperamos alcançar um público que não está tão habituado com a música clássica, e em especial com um concerto de um Quarteto de Cordas”, explica Rafael Ferronato. “A proposta de concertos didáticos participativos já vem sendo pesquisada e desenvolvida dentro do curso de música da UFPR e já havia o desejo do grupo em poder levar música para crianças. Mas o diferencial do projeto é que elas participam ativamente dos concertos”, conclui.

O projeto é patrocinado pela Horizons Telecom com base na Lei Municipal de Incentivo à Cultura.

Programação:

21/07 (sábado), às 16h30 - Paço da Liberdade (Curitiba/PR)

28/07 (sábado), às19h - Teatro da Música (São José dos Pinhais/PR)

29/07 (domingo), às 17h - Teatro da Praça (Araucária/PR)

01/08 (quarta-feira), às 18h - Departamento de Artes da UFPR (Curitiba/PR)

03/08 (sexta-feira), às 18h - Capela da Reitoria (Curitiba/PR)

04/08 (sábado), às 18h -Teatro Municipal Heloina Ribeiro de Souza (Piraquara/PR)

Legenda foto: Dhiego Lima, Rafael Ferronato, Fabiane Nishimori Ferronato e Shante Cabral. Crédito – Brasílio Wille

