Remada noturna será realizada na Barragem Piraquara II

Ascom/PMP

O calendário de atividades turísticas da Prefeitura de Piraquara terá início no dia 09 de fevereiro com uma remada em jornada dupla. A atividade realizada nas águas da Barragem Piraquara II, pela primeira vez será em dois períodos. Os participantes terão a oportunidade de fazer o passeio durante a tarde e a noite.

A concentração será às 15h15 no estacionamento da Prefeitura Municipal, na Avenida Getúlio Vargas, 1990 - Centro. A saída será às 15h30, com destino ao local onde será realizada a atividade. A remada diurna terá início às 16h com duração aproximada de três horas e meia. Após a realização passeio será feita uma pausa para organização da remada noturna.

Os participantes deverão estar equipados com lanternas para a atividade durante a noite. O grupo remará junto, a partir das 20h, com a orientação dos servidores do Departamento de Turismo. É obrigatória a utilização de colete salva-vidas e a idade mínima para participação é 18 anos.



Algumas recomendações: levar protetor solar, repelente, água para beber, boné e lanternas. Os organizadores não se responsabilizam pelo transporte de caiaques até o local do evento. A Remada é organizada pela Prefeitura, com apoio da Sanepar e terá o acompanhamento do Corpo de Bombeiros.