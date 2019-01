Túlio Gadêlha critica Duvivier e Maria Gadú por incapacidade de diálogo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O deputado federal eleito Túlio Gadêlha (PDT-PE), 31, namorado da apresentadora Fátima Bernardes, respondeu nesta terça-feira (22) as críticas que recebeu de famosos recentemente por publicações nas redes sociais.

Através do Stories do Instagram, ele reproduziu postagem em que aparece reunido com Rodrigo Maia (DEM-RJ), que tenta reeleição para presidência da Câmara, e sublinhou comentários do ator Gregório Duvivier, que dizia que o parlamentar estava "cagando na entrada".

"Sabe quando descobrimos que tem algo errado acontecendo? Quando percebemos que estamos perdendo a capacidade de dialogar", escreveu Gadêlha.

Ele também rebatou a cantora Maria Gadú, que o acusou de machismo por uma foto em que aparece ao lado de Fátima Bernandes em uma área rural. "Namorada boa é aquela que tá [sic] contigo até na hora de ordenhar a vaquinha", escreveu ele na legenda da imagem.

Ao reproduzir a crítica de Gadú, que também citou abusos aos animais, ele comentou: "Sabe quando descobrimos que tem algo errado acontecendo? Quando impomos com virulência nossa visão de mundo e isso ultrapassa o limite do bom senso".

Gadêlha também compartilhou vídeo em que a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, aparece falando sobre meninos vestirem azul e meninas, rosa.

Em complemento ao que julgava ser evidência de que as coisas não vão bem, Gadêlha escreveu: "Quando percebemos que as forças políticas progressistas não aprenderam com os erros, que as forças progressistas têm se tornado cada vez mais sectárias e raivosas. Nos atacar e nos dividir não poder ser o caminho".

E continuou, com fotos de Duvivier e Gadú: "Precisamos nos unir e reaprender a resistir, pois é certo que retrocessos virão, e, independentemente do que falem ao meu respeito ou da forma que falem, mesmo sem os conhecer pessoalmente, sei que são excelentes pessoas, grandes artistas. Tenho carinho e admiração pelos dois", escreveu.