O Bahia oficializou nesta sexta-feira a contratação do zagueiro Kanu, ex-Botafogo. O jogador de 25 anos chega com contrato de empréstimo até o fim da próxima temporada, com opção de compra, no valor de US$ 2 milhões (cerca de R$ 10,3 milhões), por 90% dos direitos econômicos.

O Bahia superou a concorrência do Coritiba, que também sondava o zagueiro. Fator determinante para o negócio foi a expectativa em relação à parceria do clube com o Grupo City, representando crescimento financeiro.

“Kanu é um jogador que se destacou no Botafogo, tem perfil de liderança e a gente enxerga que vai ser muito importante nessa fase do projeto. Um nome que tem tudo para realizar uma boa temporada e continuar com a gente depois”, disse o diretor de futebol do clube de Salvador, Carlos Santoro.

O zagueiro ganhou destaque no Botafogo em 2021, quando o clube foi campeão da Série B do Campeonato Brasileiro. Kanu esteve entre os 11 titulares por quase duas temporadas no time carioca, mas perdeu espaço nesse último semestre, com as chegadas de Víctor Cuesta, Adryelson e Philipe Sampaio.

Para a próxima temporada, o Bahia monta um time forte para a disputa do Brasileirão, depois de conquistar o acesso na segunda divisão. Na zaga, o clube já anunciou a contratação de Marcos Victor, jovem promessa de 21 anos. O Bahia também contratou Marcos Felipe, David Duarte e Biel.

No Campeonato Baiano, o primeiro compromisso do clube em 2023, o Bahia estreia contra o Juazeirense, no dia 11 de janeiro, às 19h15.