A cantora Joelma se apresentou em São Paulo na sexta-feira, 25, na Calypso Tour. Durante intervalo entre músicas, a artista revelou sofrer com derrames oculares e algumas paradas cardíacas. “Gente, eu tive três derrames oculares, algumas paradas cardíacas. Isso ninguém sabe. Eu passo sozinha, mas Ele é a minha força. Nele, eu posso todas as coisas”, disse ela à multidão.

Mais tarde, Joelma agradeceu pelo show com algumas publicações no Instagram. “Foi top demais aqui em São Paulo! Obrigada, galera linda, que esteve comigo. Obrigada papai do céu por mais um show incrível”, legendou.

Em novembro, a artista cancelou uma apresentação em Tocantins após testar positivo para covid-19 pela quinta vez. Apesar do susto, ela tranquilizou os fãs e disse estar bem.

“Diferente de todas as outras vezes, eu estou bem tranquila, tá bom? Um beijo para todos”, disse no Instagram.

Os próximos shows de Joelma ocorrem em Recife, Pernambuco, no dia 3 de dezembro; e em Salvador, na Bahia, no dia 8.