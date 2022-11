Divulgação/Ventura

O Ventura Shopping abre as festividades do Natal 2022 no próximo sábado, dia 05 de novembro às 19h. O momento será marcado com a chegada do Papai Noel ao mall do shopping em um evento que contará com banda local apresentando canções natalinas instrumentais em um cortejo itinerante pelos corredores do empreendimento. Personagens natalinos, os chamados ‘Noeletes’, vão convidar o público a se juntar à recepção de Noel.

A partir desta chegada, as famílias também poderão fazer a tradicional foto com o Bom Velhinho, que neste ano ficará disponível diariamente para o click – entre 06/11 a 24/12. É neste momento que o Papai Noel também ouve os pedidos de presentes de Natal feitos pela criançada. Os horários de atendimento serão divulgados nas redes sociais e no site do shopping.

O Ventura também preparou uma decoração de Natal especial, que neste ano vai trazer um belo ‘Jardim Iluminado’. As famílias poderão interagir e tirar fotos em vários cenários instagramáveis, com ursos, cavalo e trenó do Papai Noel que estarão disponíveis ao público.

“Chegamos a época mais animada do ano e sabemos que nosso público também ama esse período. Preparamos uma decoração especial, com atividades alusivas ao período e claro, com promoções que incentivam os consumidores a prestigiarem as inúmeras operações disponíveis em nosso empreendimento”, diz a gerente de marketing do Ventura Shopping, Daniela Leal, reforçando o convite para que as pessoas venham prestigiar recepção do Papai Noel no próximo sábado. “Será um momento de muita alegria, temos a certeza de que as famílias vão se encantar com a chegada do nosso Bom Velhinho. Fica o convite para todos participarem”, ressalta.



Serviço

Chegada do Papai Noel no Ventura Shopping – 05/11 às 19h.

Foto Família com Papai Noel – Entre 06/11 e 24/12 – horário disponível no site e redes sociais do shopping. Foto impressa, R$20,00.