O atacante francês Mbappé e o lateral-direito marroquino Hakimi, amigos unidos pelo Paris Saint-Germain, se encontraram no Catar durante a última semana, no hotel onde a seleção do Marrocos está hospedada, mataram a saudade e tiraram uma foto juntos. Na próxima quarta-feira, terão mais um encontro em território catariano, dessa vez em campo, pois França e Marrocos vão se enfrentar nas semifinais da Copa do Mundo, a partir das 16 horas (de Brasília), no Al Bayt Stadium.

Mbappé e Hakimi formam uma parceria de sucesso no PSG, tanto dentro como fora dos gramados. O marroquino foi contratado em julho do ano passado, após se destacar pela Inter de Milão, e logo se identificou com o francês, que o ajudou a aprender o idioma. Nascidos em 1998, com diferença de um mês, os dois compartilham os mesmos gostos por música e videogames.

“Aconteceu naturalmente, desde o primeiro dia que nos encontramos. Nós somos jovens, temos muitas coisas em comum, nos divertimos com as mesmas coisas. Essa amizade nos torna melhores e nos ajuda a ter entrosamento dentro do campo”, disse Hakimi em entrevista ao jornal L’Equipe, em setembro de 2021.

A dupla sempre é vista se divertindo em imagens de treinamentos e viagens compartilhadas pelo PSG via canais de comunicação oficiais. Também costuma fazer demonstrações públicas de carinho em suas páginas pessoais. “Achraf Hakimi. O Melchor lateral-direito do mundo”, escreveu Mbappé no Twitter, em janeiro deste ano.

Em campo, além do entrosamento que muitas vezes origina gols parisienses, os dois mostram sintonia nas comemorações. A celebração de Hakimi ao converter seu pênalti nas oitavas de final contra a Espanha, com movimentos similares ao de um pinguim, já havia sido feita ao lado de Mbappé no Paris Saint-Germain.

O encontro em lados opostos é tratado com bom humor pelos amigos. No sábado, após a vitória por 2 a 1 da França sobre a Inglaterra nas quartas de final, Hakimi mostrou-se ansioso para enfrentar Mbappé na semifinal. “Te vejo em breve, amigo”, escreveu o lateral-direito no Twitter.

Os dois já se enfrentaram em 2020, nas oitavas de final da Liga dos Campeões. Na ocasião, Hakimi jogava pelo Borussia Dortmund, que venceu o PSG de Mbappé por 2 a 1 na primeira partida e perdeu a rodada de volta por 2 a 0, resultado que colocou a equipe parisiense nas quartas de final.

O atacante francês chega ao duelo com o Marrocos como artilheiro da Copa do Mundo, com cinco gols marcados. Já o lateral marroquino faz parte de uma defesa que foi vazada apenas uma vez, por um gol contra, durante todo o Mundial.