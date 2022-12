(Ricardo Marajó/SMCS)

O verão começa daqui a uma semana, no dia 21 de dezembro, mas desde a tarde de terça-feira (13) Curitiba parece estar no outono. Com céu encoberto, as temperaturas ficaram baixas e terminaram a tarde na casa dos 16ºC apenas.



Nesta quarta-feira (14), o cenário não muda. A manhã começa com um pouco de frio e os termômetros devem marcar 13ºC. A tarde não passa dos 21ºC. O sol aparece entre nuvens.



Na quinta-feira (15), o dia deve ser mais claro, mas as temperaturas não mudam muito. Volta a chover na sexta (16) e a mínima prevista é de 11ºC.



O clima mais amena segue até o Natal, segundo a previsão do Simepar.