Um post no Twitter do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR), na tarde deste domingo (25), aponta que o tempo gasto no percurso Paranaguá-Curitiba era de 1h27 pouco depois das 14 horas. O tweet do DER-PR usou dados do aplicativo Waze. Acompanhe o movimento nas rodovias do Paraná pelo Twitter do DER, clicando abaixo:

O fluxo nas rodovias deve ser grande ao longo da tarde e noite deste domingo de Natal. Movimento alto são esperados nas BRs 116 e 376, que trazem o fluxo de Santa Catarina e com São Paulo. Acompanhe:

