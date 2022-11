Reprodução/TV

Roupas femininas e infantis, acessórios para mesa, cristais e porcelanas são alguns dos itens que serão expostos na Feira da Mulher Empreendedora, evento que acontece amanhã, a partir das 10h, na sede do Conselho Regional de Administração do Paraná, em Curitiba.



Promovida por um grupo de mulheres empreendedoras e pelo Conselho Regional de Administração do Paraná, feira terá venda de itens diversos com até 50% de desconto. Além de conhecer os produtos, os visitantes poderão degustar cervejas artesanais, vinhos, gin e geleias de produção local e artesanal.