Reprodução

A 2ª Vara Criminal do Tribunal do Júri na Comarca da Região Metropolitana de Curitiba aceitou a denúncia contra Paulo César Bezerra da Silva pela agressão contra o músico Odivaldo Carlos da Silva, conhecido como Neno, com golpes de cassetete, em 22 de novembro no Centro de Curitiba. Agora ele é réu por tentativa de homicídio e injúria racial. Paulo Cézar também responderá por tentativa de homicídio contra outro homem no dia 23 de novembro.

Nos dois casos, o agressor utilizou um um tipo de cassetete, desferindo vários golpes nas vítimas, que não tinham como se defender. Em ambas as tentativas de homicídio, o Ministério Público reforça que o agressor agiu “sem qualquer justificativa, motivado por ódio e intolerância contra a minoria”. Como qualificadoras, a Promotoria sustenta motivo torpe, meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa das vítimas. No caso do músico, ele ainda fez diversas ofensas de caráter racista, sendo por isso denunciado também por injúria racial.

Ele foi preso preventivamente em 30 de novembro e teve a prisão mantida pela Justiça.

Na decisão, o juiz Daniel Ribeiro Surdi, lembra que que a materialidade dos crimes pode ser confirmada, inicialmente, por meio dos boletins de ocorrência, de prontuário médico, de laudos de lesões corporais, e por meio de imagens de câmera de segurança gravadas por terceiros.