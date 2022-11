Daniel Castellano/SMCS

Além do circuito drive-thru Caminho de Luz da Ligga, também estreou na noite de terça-feira (29/11), no Parque Barigui, outra atração muito concorrida do Natal de Curitiba – Luz do Pinhais. Curitibanos e turistas já podem apreciar e fazer muitas selfies para as redes sociais da árvore de 22 metros, que tem patrocínio do ParqueShoppingBarigui.

Localizada em uma ilhota artificial no lago do espaço verde no bairro Santo Inácio, a icônica estrutura com 54 mil pontos de luz de lâmpadas de LED na cor verde é uma das atrações mais procuradas pelos caçadores de “lugares instagramáveis” no roteiro de Natal de Curitiba. Ao anoitecer a imagem da gigante verde fica refletida na água do lago do parque, garantindo lindas imagens.

Mobilização

Para instalar a árvore de Natal de 22 metros do parque, a maior de toda a programação de Natal de Curitiba deste ano, equipes da prefeitura precisaram construir uma ponte de madeira para transportar as ferragens.

Um show de drones ao redor da bela estrutura junto ao lago deve ocorrer nas próximas semanas.

No Barigui, além da atração patrocinada pelo ParqueShoppingBarigüi, há uma segunda árvore de Natal, que finaliza o circuito do Caminho de Luz da Ligga.

A decoração poderá ser apreciada até 8 de janeiro. A programação completa do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022 pode ser consultada no site natal.curitiba.pr.gov.br.