Uma roda-gigante com visão para a baía é a nova atração do Verão Guaratuba 2022/2023. Ela ficará montada no “Passeio do Pôr do Sol”, espaço entre a Praça Central e o Terminal Turístico Pesqueiro, local estratégico para obter com a ajuda da estrutura a mais bela visão panorâmica do pôr sol da baía de Guaratuba.

A atração será inaugurada nesta nesta sexta-feira (30), às 16h. Ela ficará até o dia 12 de fevereiro, funcionando todos os dias, no horário das 15h às 23h (entrada na fila até às 22h), com bilhete no valor de R$ 25 adquiridos ao lado, no Terminal Turístico Pesqueiro. Por segurança, a roda-gigante não funcionará em dias de chuva.

A novidade de 22 metros de altura e que promete virar sensação entre moradores e turistas é um projeto da Prefeitura de Guaratuba, Secretaria da Cultura e Turismo, com objetivo de fortalecer a vocação turística da cidade com novos atrativos aliados a beleza da paisagem.

Confira o Regulamento da Roda-Gigante para uma experiência segura e com muita diversão: