Seminário online e gratuito celebra o Dia Nacional da Consciência Negra

Reprodução/Estácio

Em um país em que a população negra representa a maioria, condições de equidade entre brancos e negros deveriam ser a realidade. Para acelerar esta mudança, debater e aprender sobre o combate ao preconceito racial, no próximo dia 18 de novembro, sexta-feira, a partir das 8h30, o Seminário Lugar de Fala – Dia da Consciência Negra, reúne nomes como Fábio Oliveira, Dani Balbi, Lú Rufino, Vilma Piedade e Jaqueline Gomes. Online e gratuito, o seminário será transmitido ao vivo pelo YouTube da Estácio, universidade que promove o evento em parceria com o Instituto Yduqs.

Para Flávio Murilo, Reitor da Universidade Estácio de Sá – RJ, o Lugar de Fala é uma oportunidade de apoiar e ampliar um movimento antirracista. “Nosso papel como instituição de ensino vai além de formar profissionais capacitados para o mercado de trabalho. Queremos promover o respeito e equidade, formando cidadãos conscientes e engajados em prol de uma sociedade em que o racismo e demais preconceitos não tenham lugar”, afirma.

A iniciativa promete atender aos diferentes públicos interessados na igualdade e no combate ao racismo, sejam pesquisadores, ativistas ou a população em geral. Diferentes painéis ao longo do dia trarão informações de especialistas como Fábio Oliveira, filósofo e professor da UFF, que estará presente no painel “Racismo, Origens e Manifestações”. Já o tema “Pessoas Negras e Política” será comandado por Dani Balbi, doutora em Literatura, professora da UFRJ e política e pela vereadora e empreendedora social, Thais de Souza Ferreira. No painel “Interseccionalidade” marcarão presença, Lú Rufino, Política e ativista, e Vilma Piedade, professora e autora. Encerrando as atividades, a primeira gestora do sistema de cotas para negros da UNB, a psicóloga, professora, gestora universitária e ativista Jaqueline Gomes, ministra uma verdadeira aula sobre “Educação e raça no país de hoje”. O Seminário também inclui a exibição de um curta-metragem além de outros painéis. A programação completa do evento está disponível no link https://blog.estacio.br/esta-na-midia/dia-da-consciencia-negra-2022/

Para Cláudia Romano, presidente do Instituto Yduqs, organização parceira da Estácio no seminário, a realização de ações em prol da desconstrução de preconceitos estruturais é fundamental para alcançarmos condições de equidade e representatividade negra na sociedade. “Sabemos que é um caminho longo e por isso o Instituto investe em iniciativas para aceleração deste processo cultural para que o racismo não ocupe mais espaço em nossa sociedade. O Lugar de Fala possibilitará debates importantes para que possamos, em um futuro breve, comemorar o Dia da Consciência Negra em um ambiente de equidade, acesso e respeito”, finaliza.

Serviço:

Seminário online e gratuito celebra o Dia Nacional da Consciência Negra

Local: YouTube da Estácio

Data: 18 de novembro, a partir das 8h30

Programação: Disponível no link https://blog.estacio.br/esta-na-midia/dia-da-consciencia-negra-2022/