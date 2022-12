Mauricio Requião: ex-secretário teve a nomeação reconhecida pelo STJ. TCE/divulgação

A Assembleia Legislativa desistiu de recorrer da decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que reconduziu o ex-secretário da Educação e irmão do ex-governador Roberto Requião, Mauricio Requião, ao cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PR), em julgamento realizado no último dia 2 de agosto, quando foi definido que a revogação da nomeação foi ato inválido.

Leia mais no blog Política em Debate.