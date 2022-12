O presidente eleito Lula (PT) se reuniu neste domingo (18) com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, em Brasília. O encontro aconteceu no hotel onde Lula está hospedado na capital. Nenhum dos dois falou com a imprensa depois da reunião. O presidente eleito e o presidente da Câmara têm feito várias reuniões nas últimas semanas.

A reunião deste domingo acontece em meio à tentativa do governo eleito de aprovar na Câmara a Proposta de Emenda à Constituição conhecida como PEC da Transição – leia detalhes mais abaixo.

A PEC da Transição foi aprovada pelo Senado no último dia 7. Agora, cabe à Câmara discutir a PEC. O texto será submetido a dois turnos de votação e precisará dos votos de ao menos três quintos dos parlamentares (308 dos 513 deputados).

A expectativa do governo eleito é que a proposta seja votada nesta semana. A votação está prevista para amanhã..