Paranaenses 'esquecem' de sacar R$ 775 milhões do abono salarial

O Ministério do Trabalho já liberou o Abono Salarial ano-base 2016 para mais de metade dos trabalhadores brasileiros. Ao todo, 30,94% dos paranaenses com direito ao benefício sacaram o dinheiro até este momento. Ou seja, 69,06% dos paranaeense s— um total de mais de um milhão de pessoas — "esqueceram" de sacar. O recurso já foi liberado para os empregados privados nascidos de julho a novembro e servidores públicos com inscrições de 0 a 4. O prazo final de pagamento é 29 de junho de 2018.

Desde julho, quando foi liberado o primeiro lote do abono de 2016, 480. 514 trabalhadores do Paraná sacaram o dinheiro, que soma R$ 347 milhões. Há ainda 1,2 milhão de beneficiários paranaenses para receber quantias que, juntas, chegam a R$ 775 milhões - quarto maior valor ´esquecido` de abono em todo o País, perdendo apenas para São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

O índice de saque paranaense segue a média nacional. Segundo dados do Ministério do Trabalho, 30,56% das pessoas em todo o Brasil n ão sacaram o dinheiro. Desde julho, quando foi liberado o primeiro lote do abono de 2016, 7,49 milhões de trabalhadores sacaram o dinheiro, que soma R$ 5,51 bilhões. Outros 17 milhões de beneficiários não resgataram ainda os R$ 12,52 bilhões de abono salarial. .

O valor de cada benefício depende do período trabalhado no ano-base e varia de R$ 79 a R$ 937. Quem trabalhou formalmente durante todo o ano com salário médio de até dois salários mínimos recebe o valor cheio. Quem trabalhou um mês, por exemplo, com esses mesmos pré-requisitos, recebe 1/12 do valor, e assim sucessivamente.

Também são pré-requisitos para ter direito ao abono estar cadastrado no PIS ou Pasep pelo menos cinco anos antes do ano-base. E a empresa para a qual a pessoa trabalhava em 2016 precisa tê-la registrado no Relatório Anual de Informações Sociais (Rais) do Ministério do Trabalho.

Os trabalhadores vinculados ao PIS retiram o dinheiro nas agências da Caixa ou casas lotéricas de todo o país. Os vinculados ao Pasep sacam o benefício no Banco do Brasil.

Para saber quando o dinheiro será liberado, é necessário ficar atento ao calendário, que é vinculado ao mês de nascimento dos empregados privados e ao número final da inscrição dos servidores.

Poucos

30,94%

Dos paranaenses com direito ao abono salarial sacaram o dinheiro até este momento. O recurso já foi liberado para os empregados privados nascidos de julho a novembro e servidores públicos com inscrições de 0 a 4.