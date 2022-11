Fiat Pulse: modelo marca o retorno da Abarth ao Brasil (Divulgação)

Com mais de 70 anos, a Abarth se prepara para escrever um novo capítulo da sua história. Mais precisamente em forma de SUV, o primeiro da marca no mundo. Primeiro SUV projetado e fabricado pela Fiat no Brasil, o Pulse acaba de ganhar uma versão esportiva com a marca Abarth, até então nome usado em alguns modelos tunados da Fiat, agora vira marca independente, e inclusive dispensa o tradicional emblema da montadora italiana, usando seu famoso escorpião.

À venda por R$ 149.990, o Pulse Abarth traz na dianteira e na traseira o logotipo do escorpião. A configuração apimentada é a única do Pulse a trazer embaixo do capô o motor 1.3 turbo flex de 185 cv e 27,5 kgfm, sempre acompanhado do câmbio automático de seis marchas com opção de trocas manuais.

É o mesmo conjunto mecânico que já equipa Fastback e Toro, da Fiat, bem como Renegade, Compass e Commander, da Jeep. Contudo, diferentemente desses modelos, a nova opção do Pulse é um Abarth legítimo – isso significa que as diferenças em relação às demais versões do SUV compacto, equipadas com propulsor 1,0 turbo ou 1.3 aspirado, vão muito além de mais potência e torque. A lista de itens “tunados” no carro é extensa e inclui suspensão rebaixada em 1 cm com molas e amortecedores 13% mais rígidos; barra estabilizadora com maior diâmetro; pneus mais largos e aderentes, com medidas 215/50 R17; escapamento com ponteira dupla e ronco esportivo; e direção elétrica mais direta. Todas essas alterações foram feitas para deixar o carro mais ágil e estável em velocidades mais altas, mesmo com a mesma potência e torque de outras aplicações, o motor 1.3 foi recalibrado com o objetivo de entregar respostas mais rápidas ao pedal do acelerador.

O câmbio também ganhou ajustes para entregar trocas mais rápidas e em rotações 30% mais altas – tudo para deixar a condução mais empolgante. Nas frenagens, a transmissão reduz marchas automaticamente, e isso ajuda a deixar o propulsor mais “cheio” nas retomadas de velocidade. Por falar nisso, o volante do Abarth traz, no lado direito, um botão vermelho com a inscrição “poison”, que significa veneno em inglês. Esse botão “mágico” literamente deixa o Pulse mais envenenado, ajustando itens como acelerador, assistência de direção e motor para uma tocada ainda mais esportiva.

A aceleração de zero a 100 km/h em 7,6 segundos e velocidade máxima de 215 km/h, com etanol no tanque. O Pulse Abarth tem visual diferenciado. Por fora, conta com aplique sobre os faróis imitando fibra de carbono; para-choque dianteiro mais largo e baixo; grade dianteira com desenho exclusivo e pintura preta brilhante; rodas de 17 polegadas com mesmo acabamento e capa central que oculta os respectivos parafusos; teto com pintura preta; e para-choque traseiro com difusor.

Por dentro, o lançamento exibe uma faixa vermelha no centro do painel e costuras na mesma tonalidade nos bancos de couro sintético, no volante e também no painel das portas. Outro detalhe é a plaqueta com o símbolo do escorpião no lado direito do painel.

Quanto aos equipamentos, o carro não tem opcionais e traz todos os itens disponíveis para o Pulse, tais como central multimídia com tela de 10,1 polegadas; painel digital de sete polegadas personalizado; frenagem automática de emergência; partida remota do motor, farol alto automático; ar-condicionado automático e digital; faróis e lanternas full-LED, borboletas no volante para troca de marchas; sensor de chave; carregamento de celular sem fio; assistente de manutenção de faixa; acionamento automático de serviços de emergência em caso de acidente; e console central elevado.