Divulgação

O sexo frágil: a performance de gênero do homem cis e a mea-culpa necessária. Este é o tema da sétima edição do Sessões no Jardim, evento gratuito que acontece neste sábado (19), a partir das 16h, na Petrisserie – Cultura & Gastronomia. Os convidados para o bate-papo são Fábio Augusto, especialista em Direito Homoafetivo e de Gênero, e membro da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB/PR; e Paulo Camargo, jornalista e crítico de cinema. Em seu mestrado em Teoria e Estética do Audiovisual, Paulo defendeu a tese “Em Nome do Pai: Crise da Masculinidade nos Melodramas Domésticos da Década de 1950”, e no doutorado em Comunicação e Linguagens, a tese “Crises Performáticas: Representações de Masculinidades no Cinema de Beto Brant”. Na sequência, o público acompanha o show da pianista e cantora Klüber, que lançou há poucas semanas o álbum “Pra Duvidar”. O Sessões no Jardim é gratuito e tem apoio da cervejaria curitibana Maniacs Brewing Co.

