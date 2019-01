Fertilizantes Heringer, uma das maiores do país, fecha unidades de produção

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fertilizantes Heringer, que está entre as cinco principias distribuidoras de fertilizantes do país, está encerrando as atividades em várias de suas unidades.

Segundo comunicado da empresa, o fechamento ocorre por “questões circunstanciais agravadas por uma medida judicial precipitada”, o que bloqueou as suas contas.

Em razão disso, haverá atraso no pagamento de salários e uma reestruturação dos negócios em todas as unidades de produção, inclusive o encerramento de atividade em algumas de suas plantas.

A empresa não respondeu à ligação da reportagem, que solicitava informações sobre essas paralisações. Segundo o mercado, são pelo menos cinco unidades.

A situação financeira da empresa já está provocando o cancelamento de entrega de adubo para produtores que adquiriram o produto.

Há meio século no mercado, a Fertilizantes Heringer S.A. é uma das companhias nacionais pioneiras na produção, comercialização e distribuição de fertilizantes, segundo informações da própria empresa.

A Heringer tem próximo de duas dezenas de unidades, distribuídas pelas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul.