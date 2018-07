Filha de campeões mundiais de boxe vira fenômeno do atletismo paranaense

Redação Bem Paraná, com assessoria de imprensa

Com 11 de idade, a pequena Nicoly do Livramento já pode iniciar sua galeria de troféus a exemplo dos pais, os ex-campeões mundiais de boxe, Macaris do Livramento e Rosilete dos Santos. Porém, o diferencial da filha dos boxeadores é que ela trilha por um caminho longe dos ringues: as pistas de maratona. Ela conquistou o lugar mais alto do pódio em 15 das 16 corridas que participou, ficando em segundo lugar em apenas uma.

Cursando o 6º ano no Colégio Milenium de São José dos Pinhais, cidade onde mora na Região Metropolitana de Curitiba, Nicoly consegue conciliar o tempo de estudo com os treinos comandados pelo treinador Honei Pedroso nas terças e quintas-feiras, onde aprende técnicas e táticas do atletismo e nos demais dias da semana treina com a mãe, que também é atleta e ex-campeã mundial de boxe feminino, Rosilete dos Santos, onde faz corridas de resistência. “Os treinos da Nicoly não são pesados, até porque ela deve ter um treinamento de acordo com o porte físico dela e nisso a gente toma muito cuidado, são treinos normais e regulares”, diz a mãe Rosilete.

Aos oito anos de idade, a pequena maratonista conquistou a primeira vitória na Corrida Semel Kids, da Secretaria de Esporte e Lazer de São José dos Pinhais, no percurso de 400 metros. Depois, participou de outras edições do mesmo evento em 2016, 2017 e neste ano, vencendo todas em primeiro lugar. As vitórias em sua cidade serviram para motivá-la a participar de outras corridas neste ano, onde conquistou o pódio em Colombo, na Corrida da Lua Cheia, em Curitiba, na Corrida Decathlon Curitiba, Corrida Stadium Marathon Curitiba 2018, no Estádio Couto Pereira, todas nos 400 metros, e a Corrida do Parque Tinguí, em Curitiba, nos 600 metros, também em 1º lugar. Apenas na Corrida do Shopping Jardim das Américas, na capital, é que Nicoly pela primeira vez amargou um segundo lugar.

A conquista mais recente da pequena campeã aconteceu no domingo, dia 24 de junho, quando conquistou novamente o 1º lugar na Corrida A. Yoshii Running, na Praça da Espanha, em Curitiba, vencendo isoladamente na sua categoria de 10 a 12 anos.

Como todo campeão em início de carreira tem um sonho, com Nicoly não é diferente, pois a pequena maratonista promete seguir com as corridas e se aprimorar mais nesta modalidade esportiva para realizar o sonho de participar das Olimpíadas de 2028. “Até lá, terei idade suficiente para representar meu país e realizar esse sonho de participar de uma olimpíada”, diz a pequena atleta que se orgulha em falar do incentivo que recebe dos pais, seus maiores fãs e admiradores. “Eles me motivam demais a seguir em frente e é por eles que jamais vou desistir, cada vitória e cada conquista, dedico a eles, meus pais”, finaliza Nicoly.

A pequena maratonista são-joseense conta com o apoio das empresas Assina Digital, Frigo Forte e Curitiba Dental Office.