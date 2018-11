'Rocketman', filme que retrata início da carreira de Elton John, ganha primeiro trailer

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A vida do músico inglês Elton John será transformada em um musical fantasioso, com estreia marcada par ao ano que vem. O ator Taron Egerton, de "Kigsman: Serviço Secreto" (2014), interpreta John e canta os seus sucessos sem dublagem. Elton John é produtor executivo do filme junto com o seu marido, David Furnish, segundo o jornal inglês The Guardian. A direção é do ator e diretor Dexter Fletcher.

O longa deve tratar dos primeiros anos de fama de Elton John, sua relação com drogas e com a homossexualidade. Com um figurino exótico, o longa ainda vai destacar o estilo do músico que chamou atenção nos palcos, nos anos 1970. Nos Estados Unidos, o filme estreia no dia 17 de maio. Ainda não há uma data oficial de lançamento no Brasil.