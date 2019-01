Show de mágica e ilusionismo abre programação de fevereiro no Shopping Estação

Redação Bem Paraná, com assessoria

O mágico Botura, um dos mais jovens artistas a se dedicar ao estilo clássico da arte do ilusionismo, comanda o palco do Faz de Conta, no Shopping Estação, neste sábado (2/2). Ele vai apresentar o espetáculo Fantasy.

Na apresentação, gratuita e aberta ao público, que tem início às 16h, a plateia terá muitas surpresas como a aparição de pombos e também velas, bengalas e um grande guarda-sol em meio a uma cascata de lenços coloridos.

Traquinagens

Já no Teatro de Bonecos Dr. Botica, promovido pelo Instituto Boticário, o público assiste à Traquinagens, da Cia7Art. No enredo da peça aparecem emoções e situações típicas do universo das crianças, tais como suas curiosidades, medos, conquistas, jogos e brincadeiras.

As apresentações acontecem nos dias 31/1, 1/2, 2/2 e 3/2, às 13h, 15h e 17h. Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (estudantes, idosos e crianças de 3 até 12 anos).

Bita e os Animais

O musical Bita e os Animais, sucesso entre as crianças, volta ao Teatro EBANX Regina Vogue neste fim de semana (2/2 e 3/2). O espetáculo é um convite à imaginação, com músicas autorais, feitas para toda a família.

As apresentações têm início às 16h. Os ingressos estão à venda pelo Disk Ingressos, a R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira).

Serviço

Faz de Conta

Fantasy

Quando: sábado (2)

Horário: 16h

Quanto: gratuito

Onde: Espaço Faz de Conta, piso L1

Teatro de Bonecos Dr. Botica

Traquinagens

Quando: quinta-feira (31/1) a domingo (3/2)

Horário: 13h, 15h e 17h

Quanto: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (estudantes, idosos e crianças de 3 até 12 anos)

Onde: Teatro de Bonecos Dr. Botica, piso L1

www.teatrodebonecosdrbotica. com.br

Teatro EBANX Regina Vogue

Bita e os Animais

Quando: sábado (2) e domingo (3)

Horário: 16h

Quanto: R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira)

Onde: Teatro EBANX Regina Vogue, piso L2

www.teatroebanxreginavogue. com.br

Shopping Estação

Av. Sete de Setembro, 2.775, Rebouças - Curitiba (PR)

(41) 3094-5300

www.shoppingestacao.com.br

@shopping_estacao |www.facebook.com/ ShoppingEstacao