Tia de Hailey Baldwin revela detalhes do casamento da sobrinha com Bieber

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz americana Kim Basinger, 64, (de "Los Angeles, Cidade Proibida e Cinquenta Tons Mais Escuros") revelou à revista americana Us Weekly alguns detalhes sobre o casamento de Justin Bieber com sua sobrinha Hailey Baldwin.

Segundo a atriz, que foi casada com Alec Baldwin, tio da noiva, por nove anos, o casal já escolheu até mesmo os padrinhos e madrinhas. Entre elas, a irmã de Hailey, Alaia Baldwin, e sua prima Ireland, filha de Kim e Alec.

"Eu acho que o Justin é um cara legal, eu não o conheço na verdade, mas a Ireland sim, sabe?", disse Kim, que participava de um protesto em Los Angeles contra o mercado sul-coreano de carne de cachorros.

"Acho que ele passou por momentos difíceis, mas é um cara muito legal. Vou rezar por eles e espero que estejam felizes", disse Kim.

O CASAMENTO

A informação do noivado foi confirmada pelo próprio cantor em sua conta no Instagram. "Ouça, Hailey, eu estou tão apaixonado por tudo em você! Estou comprometido em passar a minha vida conhecendo cada parte sua e te amando pacientemente e gentilmente", escreveu ele na legenda da imagem em que aparece abraçado com a modelo.

Bieber e Baldwin começaram a se relacionar em 2014, quando surgiram os primeiros boatos sobre um romance. Mas foi apenas em 2016 que os dois compartilharam, nas redes sociais, uma foto em que aparecem se beijando.

Neste meio tempo, Bieber foi visto também com Selena Gomez, com quem manteve um relacionamento de 2010 até 2015 —entre muitas idas e vindas.

Hailey Baldwin, modelo que já interpretou pequenos papeis, é filha do ator Stephen Baldwin, que fez "Os Suspeitos", com a designer brasileira Kennya Deodato. Ela fala português e tem duas tatuagens em homenagem ao Brasil.