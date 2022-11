Neste fim de semana, emendado com o feriado do dia 15 de novembro, diversas atrações internacionais passam por São Paulo.

BONNIE TYLER. Uma delas é a cantora galesa Bonnie Tyler, que traz a turnê Between the Earth and the Stars. Comemorando 50 anos de carreira, a artista é dona de sucessos como It´’s a Heartache, Making Love, Holding Out For a Hero, Lost in France e, principalmente, Total Eclipse of the Heart, um hit dos anos 1980.

Sáb. (12), 22h. Tokio Marine Hall. R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara Santo Antônio. R$ 279/R$ 379.

TIME WARP. Dentro do evento Time Warp, se apresentam a DJ sul coreana Peggy Gou e o DJ e produtor alemão Ben Klock, que em 2006 fundou o selo techno Klockworks. Hoje (11) e sáb. (12), 22h. Arca Space. Av. Manuel Bandeira, 360, Vila Leopoldina. R$ 250/R$ 450.

KYGO. O DJ norueguês Kygo, um dos mais badalados da atualidade, se apresenta dentro da programação da primeira GPWeek, série de eventos que ocorrem em paralelo à passagem da etapa brasileira de Fórmula 1. Em seu show, ele estará acompanhado pelos músicos Frank Walker, Bhaskhar e Maz. Dom. (13), 16h. Espaço Unimed. R. Tagipuru, 795, Barra Funda. R$ 400.

“Estou ansioso para tocar no Brasil novamente. Eu já morei um tempo aí quando era jovem. Me sinto mais próximo do país. Estou preparando um show especial, com músicas que vou tocar pela primeira vez”, diz Kygo ao Estadão.

LIAM GALLAGHER. Na 3ª (15), quem se apresenta é o cantor e compositor inglês Liam Gallagher, ex-vocalista do Oasis, em carreira solo desde 2009. O artista apresenta a turnê C’mon You Know, baseada em seu mais recente álbum, lançado em maio de 2022. 3ª (15), 21h30. Espaço Unimed. R. Tagipuru, 795, Barra Funda. R$ 160/R$ 560.

TOM ZÉ . Um dos cérebros da Tropicália, o compositor apresenta o show Língua Brasileira, inspirado em seu novo álbum, feito para uma peça de mesmo nome. Além das novas canções, Tom Zé, acompanhado de banda, mostra canções como Tô, Hein e Augusta, Angélica e Consolação, canção que ele fez no início dos anos 1970, e que fala sobre a rua da casa em que ele fará o show. Hoje (11), 23h. Studio SP. Rua Augusta, 591, Consolação. R$ 80/R$ 120.

ALCEU VALENÇA COM ORQUESTRA DE OURO PRETO. Gravado em Portugal, o álbum Valencianas II, que une a música do compositor pernambucano ao toque erudito da Orquestra Ouro Preto, regida pelo maestro Rodrigo Toffolo, será lançado em palcos brasileiros. No repertório, sucessos como Tomara, Como Dois Animais, Tesoura do Desejo, Na Primeira Manhã e Taxi Lunar, esta última parceria de Alceu com Geraldo Azevedo e Zé Ramalho. Sáb. (12), 21h30. Espaço Unimed. R. Tagipuru, 795, Barra Funda. R$ 140/R$ 480.

QUATRO AMIGOS. Projeto dos músicos Alfredo Del-Penho, João Cavalcanti, Moyseis Marques e Pedro Miranda, o show – e álbum – Desengaiola, tta músicas autorais, entre elas, Alameda Palmares, que traz referência ao encontro dos quatros amigos. Da compositora Joyce Moreno, eles ganharam Puro Ouro, que fala sobre a geração de músicos dos quais eles fazem parte. Uma das regravações do disco é Alagados, sucesso dos Paralamas do Sucesso. 2ª (14), 21h30. Casa Natura Musical. R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros. R$ 80/R$ 150.

ÁUREA MARTINS. A cantora apresenta show de seu mais novo álbum, Senhora das Folhas. As canções abordam o universo sagrado feminino e unem composições contemporâneas como A Rezadeira (Projota) e Me Curar de Mim (Flaira Ferro), passa pelo canto indígena Parakanã e chega aos sambas consagrados, como Banho de Manjericão (Paulo Pinheiro e João Nogueira) e Na Paz de Deus (Arlindo Cruz). Hoje (11) e sáb. (12), 21h. Sesc Belenzinho. R. Padre Adelino, 1.000, Belenzinho. R$ 12/R$ 40.

BARBATUQUES. O grupo faz as últimas apresentações do show Só + 1 Pouquinho, com repertório voltado para crianças. Entre as canções estão as autorais Brincantes, Toma Lá da Cá e Minha Avó, além de releituras de cantigas tradicionais, como Sambalelê e Escravos de Jó. Todas elas tocadas com o jeito característico dos Barbatuques, com muita percussão corporal. Após o show haverá um bate-papo com os músicos. Sáb. (12) e dom. (13), 16h. Gratuito.

OSESP. A Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, sob regência do inglês Neil Thomson, recebe o Coro da Osesp e cinco solistas convidados, entre eles, a violinista Priscila Rato e o pianista Lucas Thomazinho. Juntos, eles apresentarão obras de Bach, Almeida Prado, Vaugham Willians e Villa-Lobos. Os ingressos para hoje (11) já estão esgotados. Sáb. (12), 16h30. Sala São Paulo. Pça. Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos. R$ 50/R$ 230.

Teatro

A VIDA NÃO É JUSTA. A peça A Vida Não é Justa, adaptação de Delson Antunes para o livro de Andréa Pachá, celebra no palco os 70 anos de carreira de dois grandes atores: Emiliano Queiróz, 86 anos, e Léa Garcia, 89. São oito cenas que trazem temas como divórcio, adultério virtual, investigação de paternidade e reconciliação. O elenco conta ainda com Lorena da Silva, Duda Barata, Marta Paret, Rafael Sardão e Tom Pires. A direção é de Tonico Pereira. Estreia hoje (11). 6ª, 21h; sáb., 20h; dom., 18h. Sesc Santana. Av. Luiz Dumont Villares, 579, Santana. R$ 12/R$ 40. R$ 12/R$ 40. Até 4/12.

DR. ANTI. A peça Dr. Anti, da da Cia Extemporânea, mistura gêneros como a comédia, o filme B, o terror e a farsa para tratar de um assunto que atinge em cheio a sociedade contemporânea: o negacionismo. A trama se dá durante um jantar da alta sociedade no qual seis personagens discutem sobre suas diferentes interpretações para a crise política e social dos últimos anos. Sem chance de um acordo, eles decidem fazer um pacto com o Dr. Anti, uma espécie de guru dos negacionistas. Estreia sáb. (12). 6ª e sáb., 21h; dom., 18h, Sesc Ipiranga. R. Bom Pastor, 822, Ipiranga. R$ 12/R$ 40. Até 11/12.

MARY STUART. A peça Mary Stuart, versão contemporânea dos bastidores da rivalidade histórica entre a rainha da Escócia Mary Stuart e a rainha da Inglaterra Elizabeth I, entra na reta final da temporada e faz diversas sessões neste fim de semana. Dirigida por Nelson Baskerville, o espetáculo é protagonizado pelas atrizes Virgínia Cavendish e Ana Cecília Costa. No elenco, ainda estão nomes como Chris Couto, Genézio de Barros, César Mello e Fernando Pavão. Hoje (11) e sáb. (12), 17h e 20h; dom. (13), 19h. Teatro do Sesi. Avenida Paulista, 1.313, Bela Vista. Gratuito. Até 27/11.

BELCHIOR. O espetáculo Belchior – Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro – O Musical celebra a obra do compositor cearense. Na montagem dirigida por Pedro Cadore, o ator e cantor Pablo Paleólogo dá vida a Belchior que tem como companhia no palco o “cidadão comum”, personagem recorrente em suas canções. Juntos, eles revivem pensamentos, apresentações, trechos de entrevistas e shows do artista. Sáb. (12) e dom. (13), 20h. Teatro Bravo. R. Coropé, 88, Pinheiros. R$ 80/R$ 100. h

CONSENTIMENTO. Com direção de Camila Turim e Hugo Possolo, a tragicomédia Consentimento, da autora inglesa Nina Rain, tem apresentações especiais neste fim de semana para encerramento de temporada. Na história, casais de amigos, a maioria advogados e promotores, evidenciam que não há separação entre suas vidas públicas e privadas e, acreditando serem privilegiados, têm suas verdades questionadas diante de um crime de estupro. É quando eles reavaliam o significado de consentir. Hoje (11) e sáb. (12), 19h; dom. (13), 18h. Theatro Municipal. Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Sé R$ 30.

CHAVES. Para quem sente saudades do seriado Chaves na televisão, o espetáculo Chaves – Um Tributo Musical é uma boa oportunidade de novamente entrar em contato com o universo dos personagens criados por Roberto Gómez Bolaños. Com direção de Zé Henrique de Paula, o musical reproduz a famosa vila onde mora Chaves, Chiquinha, Quico, Seu Madruga e Dona Florinda, em um roteiro inédito, escrito para o espetáculo por Fernanda Maia. Sáb. e dom., 15h e 19h. Teatro Opus Frei Caneca. Shopping Frei Caneca. R. Frei Caneca, 569, Consolação. R$ 50/R$ 160. Até 27/11.

Exposição

As obras de Tomie Ohtake. Em comemoração aos 20 anos do Instituto Tomie Ohtake, os curadores Paulo Miyada e Priscyla Gomes apresentam duas exposições. Em Tomie Ohtake Dançante, uma investigação sobre se a pintura dança, ou se é possível dançar com a pintura. Isso é mostrado em pinturas da década de 1960, quando Tomie realizava estudos com papéis coloridos retirados de revistas, convites e outros impressos, e outras feitas às cegas, quando as pinceladas eram dadas de olhos fechados. Já a mostra Tomie Ohtake Ensaios reúne a íntegra de registros em vídeos dos ensaios-abertos de como Allyson Amaral, Cassi Abranches e Emilie Sugai realizados na casa-ateliê da artista. Inauguração 5ª (17). 3ª a dom., 11h/20h. Instituto Tomie Ohtake. R. Coropés 88, Pinheiros. Gratuito. Até 19/3/2023

Figuras Geométricas. Sono Infinito, exposição individual do artista visual Gabriel Torggler, traz cerca de vinte obras em diferentes suportes como tela, MDF, papel e metal. Com o desenho como eixo central, a mostra ressalta formas abstratas e geométricas, objetos do cotidiano, estruturas industriais, símbolos e grafismo. 4ª a sáb., 13h/17h. Lona Galeria. R. Brigadeiro Galvão, 990, Barra Funda. Grátis. Até 10/12.