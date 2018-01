Preço do aluguel em Curitiba sobe 3,99%

O preço médio do aluguel em Curitiba apresentou alta de 3,99% em 2017. O avanço foi o segundo maior registrado pelo Índice FipeZap de Locação que acompanha o preço de aluguel de imóveis em 15 cidades brasileiras. Perdeu apenas para o valor médio registrado em Recife. Já Florianópolis vem sem seguida com alta de 3, 15% no período.

Apesar do aumento, comparando-se à inflação no período (+2,95%), o Índice FipeZap de Locação encerrou 2017 com queda real de 3,54%. É o terceiro ano consecutivo com queda no preço de aluguel residencial – em 2015, o Índice havia recuado 3,34%, enquanto, em 2016, houve baixa de 3,23%.

Considerando os últimos 12 meses, o índice acumula queda nominal de 0,69% no preço médio do aluguel. Tal resultado foi influenciado pela queda expressiva dos preços em cidades como Rio de Janeiro (-8,49%), Niterói (-7,20%) e Campinas (-3,40%).

Considerando a inflação de 0,44% (IPCA/IBGE) de dezembro de 2017, entretanto, houve queda real dos preços (-0,35%). No mês de dezembro, a maior parte das cidades monitoradas apresentaram alta no preço de aluguel, com destaque para Curitiba (+0,79%), Florianópolis (+0,77%) e São Paulo (+0,40%). Já entre as cidades que registraram queda de preço no último mês, pode-se ressaltar: Niterói (-0,99%), Fortaleza (-0,67%) e São Bernardo (-0,37%).

Em dezembro de 2017, o valor médio do aluguel de imóveis nas cidades monitoradas foi de R$ 28,25/m². São Paulo desponta como a cidade com o maior valor médio por m2 do país (R$ 35,76), seguida por Rio de Janeiro (R$ 31,87) e Distrito Federal (R$ 29,63). Já entre as cidades com o valor do aluguel mais barato por m2 no mês de análise, destacam-se Goiânia (R$ 15,08), Fortaleza (R$ 16,06) e Curitiba (R$ 17,05).

Comparando-se o preço médio de locação com o preço médio de venda dos imóveis, é possível obter uma medida da rentabilidade para o investidor que opta por alugar seu imóvel. Esse indicador é relevante, em particular, para avaliar a atratividade do mercado imobiliário em relação a outras opções de investimento disponíveis. Com base em dados de dezembro de 2017, o retorno médio anualizado do aluguel manteve-se em 4,3%.

Variação acumulada em 2017

Média (15 cidades) -0,7%

IPCA (IBGE) 2,9%

Recife 5%

Curitiba 4%

Florianópolis 3,2%

São Bernardo do Campo 3,1%

Salvador 2,5%

Belo Horizonte 2,5%

São Paulo 2,4%

Santos 2,4%

Distrito Federal 1,2%

Porto Alegre -1,2%

Goiânia -2%

Fortaleza -2,3%

Campinas -3,4%

Niteroi -7,2%

Rio de Janeiro -8,5%

Fonte: FipeZap