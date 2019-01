Após hiato, Show de Verão da Mangueira volta com Chico, Bethânia e Alcione

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após hiato de um ano, o Show de Verão da Mangueira volta com apresentações de Chico Buarque, Maria Bethânia, Alcione, Leci Brandão, Mart'nália e Pretinho da Serrinha unicamente no dia 19 de fevereiro, no Vivo Rio.

Os ingressos começam a ser vendidos nesta quinta-feira (24) no site da Vivo Rio. Única, a apresentação deste ano não contemplará São Paulo por questões de agenda dos artistas, segundo a produção do show.

O roteiro final ainda não foi definido, mas a organização do evento afirma que a inspiração será, como em anos anteriores, o enredo da escola verde e rosa. Assinado pelo carnavalesco Leandro Vieira, o tema da vez é "Histórias pra ninar gente grande".

"É um olhar para os índios, negros, gente do povo que fez e faz a história, mas não está nos livros. É a Mangueira reafirmando sua tradição popular", disse Vieiria em nota enviada à imprensa.

O Show de Verão da Mangueira foi criado para o Carnaval de 1998, ano em que Chico Buarque foi tema do enredo e a escola sagrou-se campeã -desde então o artista comanda todas as apresentações.

Já Maria Bethânia foi duplamente homenageada em desfiles da escola verde e rosa: em 1994, com o enredo sobre os "Doces Bárbaros"; e, depois, em 2016, quando a agremiação sagrou-se campeã com o tema "Maria Bethânia: a menina dos olhos de Oyá".

Agora, o enredo de 2019 cita Leci Brandão em determinado trecho: "Mangueira, tira a poeira dos porões/ Ô, abre alas pros teus heróis de barracões/ Dos Brasil que se faz um país de Lecis, Jamelões/São verde e rosa as multidões".

SHOW DE VERÃO DA MANGUEIRA

Quando: 19 de fevereiro, às 21h30 (abertura dos portões às 19h30)

Onde: Vivo Rio (av. Infante Dom Henrique, 85 - Parque do Flamengo, Rio de Janeiro)

Classificação: 18 anos ou menores acompanhados dos pais ou responsável