CPM 22 toca neste sábado em Curitiba; Confira entrevista exclusiva com o baterista Japinha

Henrique Romanine, para o Barulho Curitiba

Qualquer pessoa que viveu intensamente os anos 2000 no Brasil se lembra dos versos de Regina Let's Go e Um Minuto para O Fim do Mundo, dois dos carros-chefe do CPM 22, que marcou a juventude de muitos(as). A banda, uma das maiores representantes do hardcore melódico, foi, ao lado de Pitty e Cachorro Grande, a cara do rock brasileiro na década passada.

Apesar do gênero não vivenciar os seus melhores dias, devido a inúmeros fatores mercadológicos, os fãs e admiradores fiéis continuam a acompanhar a trajetória do grupo, que se apresenta neste sábado (24), no Spazio Van, com a sua nova turnê, "Suor e Sacrifício". Outras duas bandas de renome se apresentam no mesmo evento: a capixaba Dead Fish e a paulistana Escombro.

Conversamos com o Ricardo "Japinha", baterista do CPM, sobre a nova turnê, as dificuldades de continuar a se fazer rock no Brasil e a relação com Curitiba.

CONFIRA O BATE-PAPO EXCLUSIVO NO BARULHO CURITIBA!