Fora da agenda, Bolsonaro recebe sócios da CNN Brasil

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Em um encontro não previsto inicialmente na agenda oficial, o presidente Jair Bolsonaro recebeu nesta sexta-feira (18) os sócios da futura rede televisiva CNN Brasil.

A reunião teve as presenças do empresário Rubens Menin e do jornalista Douglas Tavolaro, responsáveis pelo projeto de criação do canal no país.

Segundo a assessoria de imprensa da CNN Brasil, na reunião de cerca de meia hora, os executivos apresentaram ao presidente o projeto da nova emissora, destacando o potencial de geração de empregos.

No encontro, de acordo com um assessor presidencial, eles ainda disseram que a meta é inaugurar o canal de notícias até o final do ano.

Procurado pela reportagem, o Palácio do Planalto não informou quem solicitou o encontro e por que ele não estava previsto na agenda presidencial.

A CNN Brasil será programada e operada por uma nova empresa liderada por Tavolaro, que deixou a vice-presidência de jornalismo do Grupo Record, e por Menin, fundador da MRV Engenharia.

O acordo foi estabelecido com a CNN International Commercial, divisão da Turner responsável pelas operações comerciais das propriedades da CNN fora dos Estados Unidos.

O licenciamento inclui acesso, por exemplo, ao conteúdo da CNN International.

O novo canal de notícias estará disponível para assinantes da TV paga e também em plataformas digitais. A previsão é que sejam contratados cerca de 400 funcionários.

Mais cedo, em uma reunião desta vez prevista na agenda presidencial, Bolsonaro recebeu a cúpula do Grupo Record.

O encontro, segundo relatos feitos à reportagem, teve como objetivo apresentar ao presidente o novo vice-presidente de jornalismo da rede televisiva, Antônio Guerreiro.